Ya prueban en voluntarios vacuna Sputnik Light: cómo protege contra el Covid 19

"Los primeros participantes de las pruebas de la vacuna contra el coronavirus Sputnik Light fueron inoculados" este sábado, comunicó la vicealcalde de la ciudad para asuntos de desarrollo social, Anastasía Rákova.



La funcionaria recordó que cualquier adulto mayor de 18 años y sin contraindicaciones médicas puede participar en los ensayos.



Sputnik Light es una vacuna monocomponente que protegerá contra el coronavirus durante un período de 4 a 5 meses.



Rákova había manifestado previamente que se prevé verificar la hipótesis de que la replicación de la vacunación permite obtener un nivel de anticuerpos suficiente para garantizar la protección del ser humano.



"Si esta hipótesis se confirma, entonces se podrá usar Sputnik Light a la par con Sputnik V para revacunar a los vacunados, o aplicar Sputnik Light a las personas que, tras haber sufrido coronavirus, desarrollaron insuficiente cantidad de anticuerpos o si el nivel de éstos decrece", explicó.



Por su parte, Alexandr Guintsburg, el director del Centro Gamaleya, organismo responsable de desarrollar el fármaco, afirmó que Sputnik Light se usará en países que no son capaces de desarrollar su propia vacuna y no disponen de recursos suficientes para adquirir oportunamente los preparados que se fabrican en otros Estados.



Esta vacuna disminuye la probabilidad de un desarrollo grave del coronavirus, pero no la excluye, aclaró Guintsburg.