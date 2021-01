¿Apareció el chupacabras?: hallaron más de 50 de animales muertos en Chile

Alcalde de Colchane @javiercolchane se refiere a la situación que mantiene preocupados a los ganaderos de la zona altiplánica... #Iquique @biobio pic.twitter.com/OHO7ka5NL1 — Cristián Nuñez Fica (@HombredeRadio) January 25, 2021

La leyenda del “chupacabras”

[COLCHANE]

Más de 50 animales fueron encontrados muertos en la zona de Colchane, en Chile. Los productores granaderos de la zona denuncian que fueron atacados por una criatura que no presenta las características usuales de los depredadores del lugar. Por este motivo, resurgió el mito del “chupacabras”, que hace referencia a un críptido legendario, que se describe como un ser que ataca el ganado de diferentes especies en zonas rurales.Según informaron los medios chilenos, los animales asesinados son crías de llamas y alpacas. Frente a la preocupación que generó la situación, instaron a las autoridades a abrir una investigación para encontrar al responsable.“Lo que hemos hecho es entregar toda la información oportuna al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para determinar qué tipo de animal o ser es el que está atacando a nuestras llamas en esta zona”, dijo el alcalde de ese distrito, Javier García, a Bio Bio. Y adelantó que van a entregar estos antecedentes a varios organismos y ONG “para poder llegar a una conclusión definitiva”.Los ataques se vienen dando desde noviembre del año pasado, y siempre ocurren por la noche. Otro dato que alarmó a los pobladores fue la ausencia de huellas que ayuden a determinar qué tipo de animal es el que está merodeando la zona y matando al ganado.“Nunca jamás en mi vida había visto este tipo de ataque”, aseguró un ganadero damnificado en diálogo con ese medio chileno. Y advirtió: “Parece que hay otro animal que está atacando las crías. A mí me hizo bastante daño. Yo quiero que las autoridades nos lo reconozcan”.El hombre explicó que está asustado y que no fue a su campo en la noche por miedo a que lo ataque a él. Sin embargo, colocó placas solares para iluminar el lugar, con el fin de ahuyentar al “ser” que está matando a sus animales.La veterinaria municipal Andrea Nieto quedó asombrada luego de examinar el cuerpo de una cría de llama atacada en el poblado de Central Citani. “Preliminarmente es difícil decir qué fue el causante del ataque, no son marcas propias de depredadores de acá como el puma o el zorro. Se ven solo dos perforaciones a la altura de tórax y nada más, al parecer de ahí succionó el animal, pero hay que hacer una investigación más exhaustiva”, dijo la experta aNieto aseguró que no puede descartar que se trata de una persona, aunque desecha la posibilidad que sea un murciélago debido al tamaño de estos animales y a la magnitud de la herida. Tampoco considera que puedan ser perros salvajes, ya que explicó que estos atacan en jauría y suelen desgarrar a sus presas.“Por la mordida, puedo concluir que se trata de un animal con una mandíbula pequeña, por el tamaño de sus colmillos, los que son muy adelantados a diferencia de otros predadores que los tienen más hacia los lados”, precisó la veterinaria.El mito de este ser se originó en Puerto Rico, en 1995, y desde entonces se reportaron diversos supuestos avistamientos en distintos países del continente americano. El “chupacabras” hace referencia a un críptido legendario, que se describe como un ser que ataca el ganado de diferentes especies en zonas rurales.Según distintos informes, se denunciaron casos y presuntos avistamientos en México, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela, Paraguay y algunas zonas del Sur de Estados Unidos.En todos los casos, ataca a animales domésticos, especialmente cabras, pero también pueden ser llamas, vacas u ovejas, succionando toda la sangre de su cuerpo. Las descripciones físicas de la criatura varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola.Los testimonios jamás pudieron ser confirmados debido a la falta de pruebas. Salvo en los casos ocurridos en el norte de México y el sur de los Estados Unidos, donde se verificó repetidamente que las criaturas identificadas como chupacabras eran en realidad perros u otros animales enfermos de sarna.