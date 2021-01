Trump dio su discurso de despedida: “Hicimos lo que vinimos a hacer y más"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este martes su discurso de despedida, un día antes de que el demócrata Joe Biden, ganador de las elecciones del 3 de noviembre, jure como el nuevo mandatario del país.



“Al concluir mi mandato como el 45° presidente de los Estados Unidos, me presento ante ustedes verdaderamente orgullos de lo que logramos juntos: hicimos lo que vinimos a hacer, y mucho más”, expresó Trump en el mensaje grabado y publicado en la red social YouTube.



“Esta semana inauguramos una nueva administración y rezamos para que tenga éxito en mantener al país seguro y próspero. Le enviamos nuestros mejores deseos y queremos que tengan suerte, una palabra muy importante”, agregó.



“Estoy especialmente orgulloso de ser el primer presidente en décadas que no ha iniciado nuevas guerras”, dijo en otro pasaje.



“Reconstruimos las Fuerzas Armadas, con producción en Estados Unidos. Lanzamos la Fuerza Espacial. Revitalizamos nuestras alianzas e instamos a las naciones del mundo a enfrentarse a China como nunca antes”, indicó.



En el video de casi 20 minutos de duración Trump repasó los hitos de su administración, entre ellos la reducción de impuestos, el acuerdo comercial con Canadá y México, la construcción de más de 700 kilómetros de muro en la frontera con México, la muerte del líder del grupo terrorista ISIS, Abu Bakr Al Baghdadi, y del jefe de la fuerza Quds del regimen iráni, Qassem Soleimani, y los “Acuerdos Abraham” en Medio Oriente, entre otros.



“Todos los estadounidenses quedaron horrorizados por el asalto al Capitolio. La violencia política es un ataque sobre todo los que los estadounidenses defienden. No puede ser nunca tolerada”, señaló sobre los eventos del 6 de enero, cuando miles de seguidores de Trump irrumpieron en el edificio del Congreso, dejando un saldo de cinco muertos y decenas de heridos.



Las cuentas en redes sociales de Trump fueron suspendidas trasel episodio y luego de que las compañías argumentaran que el presidente las había usado para arengar a sus seguidores para que actuaran con violencia, en una polémica medida que para muchos afecta la libertad de expresión.



Al respecto, Trump consideró que “sólo si nos olvidamos de quienes somos y cómo llegamos aquí es que podemos permitir la censura política y las listas negras en Estados Unidos”. “Bloquear el debate libre y abierto viola nuestros valores centrales y nuestras más largas tradiciones. Estados Unidos no es una nación tímida de personas domesticadas que deben ser protegidos de aquellos con los no están de acuerdo”, expresó.



Más allá de las acciones de Twitter y Facebook, también la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los demócratas, acusó a Trump de atizar la insurrección y aprobó por mayoría el inicio de un juicio político contra el presidente, que continuará luego de que haya entregado el poder.



“Peleé por Estados Unidos y todo lo que representa, para que sea segura, fuerte, orgullosa y libre. Ahora, mientras me preparo para hacer el traspaso de mando a una nueva administración el miércoles al mediodía, quiero que sepan que el movimiento que fundamos está apenas comenzando”, indicó.



“Dejo este sitio majestuoso con un corazón leal y dichoso, un espíritu optimista y la confianza suprema en que lo mejor está por llegar para nuestro país y nuestros hijos. Gracias y adiós, Dios los bendiga y Dios bendiga a los Estados Unidos de América”, concluyó.



Donald Trump triunfó en las elecciones presidenciales de 2016 tras enfrentarse a la demócrata Hillary Clinton, y asumió su mandato el 20 de enero de 2017. Su victoria significó la vuelta al poder del Partido Republicano tras los ocho años del gobierno de Barack Obama y revitalizó al campo conservador en la política estadounidense.



“Cuatro años atrás lanzamos un gran esfuerzo nacional para reconstruir el país, renovar su espítitu y restaurar la lealtad de este gobierno a sus ciudadanos. Nos embarcamos en una misión para ‘Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez’”, indicó el presidente en el video, haciendo referencia a MAGA (Make America Great Again), el lema de su campaña.



Durante el último año de su mandato, sin embargo, su imagen se vio fuertemente golpeada por la pandemia de coronavirus, la desigual reacción del gobierno federal y los duros efectos económicos del confinamiento. Fue derrotado en las elecciones del 3 de noviembre por el demócrata Joe Biden, el ex vicepresidente de Estados Unidos durante los años de Obama.