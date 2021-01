Trump prepara una batería de indultos antes de abandonar la Casa Blanca

Por miedo a nuevas protestas de simpatizantes del mandatario saliente Donald Trump, tanto el centro de Washington como las sedes de los parlamentos de muchos estados del país se blindaron en las últimas horas y quedaron prácticamente aislados, una imagen que marca la tensión que existe en Estados Unidos en la víspera de la asunción presidencial de Joe Biden el próximo miércoles.



La tensión política en Estados Unidos comenzó hace meses con las protestas masivas contra el racismo y brutalidad policial que desataron no solo la represión de policías locales, sino también la arenga de Trump a grupos supremacistas y ultranacionalistas, algunos de ellos incluso armados.



Sin embargo, el temor a una reacción violenta ante la asunción de Biden se multiplicaron tras el ataque del Capitolio de hace una semana y media.



Esta semana, el FBI advirtió que existían convocatorias para realizar protestas de simpatizantes de Trump frente a las legislaturas de los 50 estados y de la capital. Por eso, algunos de estos distritos, como Michigan, Ohio y Pensilvania, decidieron reforzar la seguridad de esos edificios hasta blindarlos, informó la cadena de noticias CNN.



Más de 20 mil efectivos de la Guardia Nacional están apostados en el centro de la capital, Washington DC, donde, más allá de algunas detenciones aisladas, aún no han habido escenas de violencia o de tensión desde el ataque al Capitolio del miércoles.



El FBI incluso investiga a los propios integrantes de las fuerzas de seguridad por la posibilidad de la existencia de "terroristas internos".



Todo indica que estos niveles de seguridad se mantendrán hasta el miércoles, cuando asuma Biden la Presidencia, en una ceremonia que estará marcada por la falta de público y celebraciones en las calles, y -lo que será aún más llamativo- la ausencia física de Trump, quien ya anunció que abandonará Washington y no estará presente para la investidura.



En las últimas horas se registraron demoras en vuelos y pedidos a viajeros para que no lleguen a la capital. Durante la jornada de asunción se realizarán actos virtuales.



Batería de indultos



Trump, prepara una nueva batería de hasta cien indultos que anunciará este martes, su último día completo como mandatario, según fuentes citadas por varios medios y que recogen los detalles de una reunión celebrada este domingo en la Casa Blanca.



El jefe de Estado, quien en los últimos meses aplicó amnistías a varias personas de su entorno y simpatizantes de su Gobierno, tenía pensado espaciarlos, pero el asalto al Capitolio del 6 de enero pasado precipitó sus planes y ahora prevé un único lote que se hará público en principio mañana, informó este miércoles la cadena CNN.



Las fuentes consultadas por esta cadena no prevén que figure en el listado el propio Trump, quien deslizó en varias ocasiones la posibilidad de amnistiarse a sí mismo por prevención.



Asimismo, varias personas le habrían exhortado a dejar fuera de los últimos indultos a personas que participaron en el asalto al Capitolio durante la sesión para certificar los resultados de las elecciones de noviembre, replicó la agencia Europa Press.



El debate sobre el autoindulto volvió a resonar luego del asalto al Congreso, que ya le valió al presidente el inicio de su segundo juicio político por "incitación a la insurrección", un hecho inédito en el país.



Sin embargo, sus asesores creen que Trump no dará este paso e incluso se lo habrían desaconsejado ante la posibilidad de que parezca culpable.



El miércoles próximo, el presidente electo, Joe Biden, tomará posesión en un acto en el que Trump, quien desde los comicios de noviembre pasado se dedicó a denunciar sin pruebas fraude electoral, estará ausente.