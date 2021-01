Los Ángeles: no usarán ambulancias con pacientes que estén al borde de la muerte

Los contagios de COVID-19 han alcanzado cifras tan críticas en Los Ángeles, California, que los empleados que son parte de los equipos que operan ambulancias han recibido una drástica ?incluso lamentable? instrucción de emergencia: reducir el uso de oxígeno y no transportar a aquellos pacientes que tengan pocas ?por no decir nulas? posibilidades de sobrevivir.



Y es que los funcionarios de la ciudad estadounidense han recalcado que, ante la saturación hospitalaria y la alta demanda de insumos, la prioridad se ha ceñido a luchar por la vida de las personas que tienen probabilidades reales de superar el virus.



De acuerdo con un reporte de Los Angeles Times, estas medidas se decidieron en respuesta a las circunstancias actuales, en un escenario de contagios que se prevé que empeore en las próximas semanas, cuando empiecen a aparecer los casos que se dieron durante las vacaciones de Navidad.



El condado de Los Ángeles ya se ha declarado en máximos históricos de ocupación hospitalaria, sobre todo en cuidados intensivos, razón principal de la preocupación desesperada de las autoridades a quienes se les agotan las maneras de aumentar la capacidad en los nosocomios.



"Muchos hospitales han llegado a un punto de crisis y están teniendo que tomar decisiones muy difíciles sobre la atención al paciente", dijo a LATimes la Dra. Christina Ghaly, directora de servicios de salud del condado de Los Ángeles.



"El volumen que se ve en nuestros hospitales todavía representa los casos que resultaron de la festividad de Acción de Gracias... No creemos que estemos viendo todavía los casos que se derivaron de las vacaciones de Navidad. Esto, lamentablemente, y los casos de las recientes vacaciones de Año Nuevo, todavía están ante nosotros, y los hospitales de toda la región están haciendo todo lo posible para prepararse".



Entonces las nuevas medidas se desprenden de esta preocupación. La Agencia de Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Los Ángeles emitió una directiva que establece que los equipos de ambulancia deben conservar oxígeno administrándolo solo a pacientes que tienen niveles de saturación de oxígeno por debajo del 90%.



Y para reducir la demanda en los hospitales, la agencia ordenó al personal de las ambulancias que no trasladaran a los hospitales a la mayoría de los pacientes que prácticamente no tienen posibilidades de sobrevivir.



¿Quiénes son esos pacientes? Aquellos cuyos corazones se han detenido y, a pesar de los esfuerzos de reanimación, no tienen signos de respiración, movimiento, pulso o presión arterial, por lo que serían declarados muertos en el lugar.



Otras clara señal de la emergencia que actualmente vive Los Ángeles es el retrato de las salas de emergencias que lucen tan abarrotadas que algunos pacientes tienen que esperar dentro de las ambulancias hasta ocho horas antes de acceder a alguna cama disponible. Eso hace un efecto dominó, ya que a su vez entretiene a las ambulancias que quedan impedidas para responder a otras llamadas de emergencia.



Ante esto, otra medida emergente ha sido un plan de emergencia para crear "espacios de recepción de ambulancias" temporales , instalados justo afuera de la entrada de las salas de emergencias y normalmente cubiertos con carpas o toldos.



Hasta el pasado fin de semana en Los Ángeles había 7,898 pacientes con COVID-19 hospitalizados en todo el condado, de esos 1,627 estaban en cuidados intensivos.



"Es probable que experimentemos las peores condiciones en enero de las que hemos enfrentado toda la pandemia, y eso es difícil de imaginar", dijo a dicho medio la directora de Salud Pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer.



Mientras que el alcalde angelino, Eric Garcetti advirtió que enero será "el mes más oscuro que tendremos". Asimismo alertó que más personas que no tienen comorbilidades están muriendo de COVID-19, comparado a inicios de la pandemia, cuando alrededor del 92% de los que murieron tenían problemas de salud preexistentes.



"Entonces, mi mensaje para todos es que esto no solo vendrá para alguien a quien amas, esto posiblemente vendrá para ti", dijo Garcetti. "Todo lo que hacemos es salvar o quitar vidas en este momento".