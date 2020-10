En Chile se aprobó la redacción de una nueva Constitución

La opción por modificar la Constitución de Chile, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, se imponía en forma contundente hoy con más del 75 por ciento de los sufragios en el plebiscito celebrado en ese país.



Con el 53 por ciento de las mesas escrutadas, la opción "Apruebo" obtenía el 77 por ciento frente al 23 de "Rechazo" a la nueva Constitución.



A partir de ahora se iniciará un proceso de dos años para elaborar la nueva Carta Magna, que reemplazará a la llamada Constitución de la injusticia social, tras el estallido social iniciado un año atrás.



"Este es un triunfo de todos los chilenos y chilenas que amamos la democracia, la unidad y la paz", dijo el presidente Piñera en un mensaje a la población tras conocerse la tendencia que ya no podía modificarse.



A partir de las 18:00, miles de personas con bandera de Chile se reunían en la Plaza Italia, de Santiago, para festejar el resultado del histórico plebiscito, al igual que en otra ciudades importante del país.



En una muestra del buen desarrollo del proceso, casi el 100% de las mesas ya estaban completamente constituidas a las 11:00, luego de tres horas de iniciado el proceso, informó el director del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, quien reforzó las instrucciones para el normal desarrollo del acto eleccionario, al que habrían acudido alrededor de ocho millones de personas.



El presidente de Chile, Sebastián Piñera, llegó pasadas las 8:30 hasta el colegio San Francisco del Alba en la comuna de Las Condes, ubicado en el sector oriente de la capital chilena.



Tras emitir su sufragio, remarcó: "Yo les digo a todos mis compatriotas que me siento muy orgulloso de ser chileno, y les pido que vengan a votar porque su voz, su opinión nos importa y nos importa a todos".



Consultado sobre si su Gobierno sufriría una derrota ante una eventual victoria de la opción Apruebo en las urnas, el presidente dijo que cualquier resultado será bueno para Chile.



"Apostemos por la unidad y no por la división, por la paz y no por la violencia, porque solamente con unidad y con paz vamos a poder lograr que muchos, millones de chilenos resuelvan sus problemas, y sobre todo, cumplir sus sueños", agregó el mandatario trasandino.