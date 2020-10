Encontraron viva y flotando en el mar a una mujer desaparecida hace dos años

La mujer, identificada como Angélica Gaitan, de 46 años, fue encontrada por pescadores el sábado 26, debilitada y con hipotermia. Estuvo horas a la deriva y no sabía dónde estaba.



Un pescador le lanza un salvavidas, la arrastra hacia el barco y la sube a la embarcación, donde le da agua mientras la mujer se rompe a llorar.



En un video difundido en las redes sociales, se ve como la bajan entre dos en la playa y la colocan en una silla, mientras piden ayuda. Luego, entre varios jóvenes la levantan y ponen en un auto, para llevarla a un centro médico.



Su familia dijo que se encontraba desaparecida hace dos años. En diálogo con RCN Radio, la mujer explicó que escapó del maltrato físico y psicológico que recibía por parte de su pareja. También contó que se había adentrado en el mar en un intento de autoeliminación en medio de una crisis nerviosa. Una historia de años de maltrato físico y psicológico "Los maltratos comenzaron en el primer embarazo, me golpeaba, abusaba violentamente de mí. En el segundo embarazo seguían los maltratos y no me pude alejar de él porque las niñas estaban pequeñas. Muchas veces denunciaba, pero la Policía se lo llevaba 24 horas y cuando estaba en la casa de nuevo, volvían las agresiones", contó la mujer.



Hace dos años, tras una brutal agresión, decidió irse de su casa. "Yo hace 20 años llevaba una relación tóxica, era violentada por mi expareja. En septiembre de 2018 me rompió la cara y me intentó matar. Gracias a Dios logré escapar".



Entonces, deambuló en las calles durante casi seis meses hasta conseguir ayuda de la Oficina de la mujer, que la mandó a un hogar. "No fue suficiente porque no recibí nada de ayuda y este viernes me dijeron que se había acabado la medida de protección porque él ya no estaba en Barranquilla, con la Policía me sacaron del lugar", relató Angélica.



Desesperada, decidió "acabar con esta pesadilla". Ahora, se recupera en un hospital, donde le brindan asistencia psicológica y agradeció a los pescadores que la salvaron. "Volví a nacer, gracias a Dios. Si yo hubiese tenido una oportunidad o una ayuda no tomaría esa decisión. Ahora estoy muy agradecida porque Dios me dio una nueva oportunidad para seguir adelante", dijo Gaitan.



"Cada día es una nueva página en tu vida, ayer sábado 26 de Septiembre 2020, fui instrumento de Dios para poner a salvo y en tierra firme a una mujer que estaba abandonada en Altamar", escribió en Facebook uno de sus salvadores, Rolando Visbal.



En una entrevista con Noticias Caracol, Visbal contó que confundió la mujer con un tronco flotando en el agua. "Cuando miro el tal tronco, se mueve y me levanta la mano. Imagínense el susto", recordó.



"Esta fue la mejor pesca de mi vida, salvar una vida", dijo su compañero.