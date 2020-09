España: tensión entre gobierno central y el de Madrid por combate al coronavirus

Foto: Policía habla con una mujer en un punto de control, en Madrid

El ministro sostuvo que la región de la capital no está tomando debidamente el control de la pandemia y no descartó que el Ejecutivo central deba tomar "más medidas en función de cómo evolucionen las cosas", según la agencia de noticias EFE.



Tras reunirse con Illa, el director de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz, negó que exista una "batalla ideológica", rechazó cualquier "imposición" del gobierno central y señaló que no hay que considerar solo los nuevos contagios sino, por ejemplo, la disminución de la demanda de camas en hospitales.



Las autoridades centrales y las madrileñas discrepan desde hace varios días sobre el grado y la extensión territorial de las restricciones a la movilidad y a las reuniones en lugares públicos y privados.



El Ministerio de Sanidad sugiere aplicarlas a partir de 500 contagios por cada 100.000 habitantes en los 14 días anteriores, lo que incluiría a toda Madrid, mientras las autoridades locales están aplicándolas en los barrios que superen los 1.000 casos.



España sumaba desde el comienzo de la pandemia 748.266 casos confirmados de coronavirus (2.425 en las últimas 24 horas) y 31.411 muertes por la enfermedad (179 nuevas), informó esta tarde el Ministerio de Sanidad.



En las dos últimas semanas se registraron 136.491 nuevos contagios (38% en Madrid) y solo desde el viernes pasado, 31.785 (42% en la capital), según el balance oficial.