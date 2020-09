Uruguay elige intendentes en medio de una pandemia controlada

Bajo precauciones que intentarán no echar por tierra su exitoso control de la pandemia de coronavirus, Uruguay celebra este domingo elecciones departamentales y municipales con el foco puesto en Montevideo, bastión que el izquierdista Frente Amplio (FA) apuesta a retener para contrarrestar al centroderechista gobierno nacional de Luis Lacalle Pou.



Alrededor de 2,6 millones de uruguayos votarán intendentes (gobernadores) de los 19 departamentos del país, además de alcaldes, concejales e integrantes de las 19 juntas legislativas locales.



La ingeniera Carolina Cosse lidera las encuestas de intención de voto dentro del FA, seguida por el neurocirujano Álvaro Villar y el ingeniero y exintendente Daniel Martínez, quien va por la reelección.



La coalición de gobierno, en tanto, está representada en la candidatura única de la economista Laura Raffo, quien supera a los frenteamplistas de forma individual, pero no alcanza los guarismos de los tres sumados.



Y como en las elecciones departamentales de Uruguay gana el candidato más votado del partido más votado, la victoria de la izquierda es prácticamente inevitable, ya que las encuestas muestran que los tres candidatos frentistas reúnen entre 50% y 54% de la intención de voto, contra entre 37% y 40% de Raffo.



De las otras cinco intendencias que tiene el Frente Amplio, retendrá Canelones, el segundo departamento más poblado de Uruguay con más de medio millón de habitantes.



Allí se pronostica un triunfo holgado (con hasta 30 puntos de diferencia) de Yamandú Orsi, quien va por la reelección y es considerado una figura de renovación para el liderazgo de la izquierda. Su nombre ya suena como presidenciable para 2024.



Es probable que el FA también gane en Salto y Rocha, mientras aparece más cerrada la definición en Río Negro y Paysandú.



En los 13 departamentos restantes ganarían fuerzas de la coalición de gobierno, liderada por el Partido Nacional (PN) del presidente Luis Lacalle Pou, quien con su asunción el 1° de marzo cortó con 15 años de administraciones progresistas.



Estos comicios, que cierran el ciclo electoral iniciado a mediados de 2019 con las internas partidarias, estaban originalmente pautados para el 10 de mayo, pero la pandemia de coronavirus determinó su postergación.



Ya con los números de contagios bajo "relativo control", las autoridades electorales presentaron un protocolo sanitario que exige el uso de barbijos y respetar el distanciamiento físico en los centros de votación. Asimismo, los funcionarios que trabajarán en las mesas no podrán tocar las credenciales cívicas ni los sobres.



Se cree que muchas personas mayores evitarán ir a sufragar por temor al coronavirus y -como el voto es obligatorio- pagarán la multa o buscarán justificar su abstención mediante certificado médico.



Las autoridades sanitarias exhortaron a los partidos políticos a evitar festejos con aglomeraciones para evitar brotes.



Algunas voces han manifestado preocupación por los votantes que lleguen desde el exterior, en particular desde Argentina y Brasil.



Todos deberán presentar un resultado negativo de coronavirus para su ingreso al país y realizar cuarentena evitando todo contacto social y declarando teléfono y domicilio, el cual únicamente podrá abandonar para sufragar.



Uruguay se destaca por su exitoso control de la pandemia del coronavirus: registra menos de 2.000 casos y 47 fallecidos por la enfermedad.