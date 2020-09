Bachelet: el covid "evidenció la discriminación estructural y la desigualdad"

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó que el coronavirus "puso en evidencia la discriminación estructural y las enormes desigualdades existentes" e instó a "trabajar unidos" para "construir un futuro de paz, más inclusivo y verde", al participar de un seminario virtual organizado por la Cancillería argentina.



"La lucha contra la discriminación y el racismo no se puede parar ni postergar", dijo en el comienzo de su alocución la expresidenta chilena, invitada a participar del webinario "Actualización de los debates en torno a la lucha contra la discriminación a casi 20 años de Durban" junto al senador Jorge Taiana, entre otras personalidades del ámbito de los Derechos Humanos en el mundo.



"La Covid-19 puso en evidencia la discriminación estructural y enormes desigualdades existentes en nuestras sociedades", comentó Bachelet y enumeró entre los sectores más golpeados por la pandemia a los niños, afrodescendientes, indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad y migrantes.



"Es una de las peores crisis que enfrentamos en los últimos 100 años. Solo será efectiva una respuesta global que incluya los aspectos económicos, sociales y ambientales y sea basada en los derechos humanos y la igualdad", agregó.



"Nos muestra que debemos trabajar unidos en la defensa de los Derechos Humanos de todas las personas como única manera de construir un futuro de paz, más inclusivo y verde para todos y todas", apuntó.



La Alta Comisionada indicó que la tarea es "superar la pandemia y reconstruirnos mejor" y mencionó que esto significa "poner a la igualdad y la no discriminación en el centro de nuestras sociedades por medio de políticas públicas de inclusión y protección social".



En ese sentido, Bachelet pidió "escuchar el llamado de miles de personas que protestan en la calle contra la discriminación racial".



"La protesta canaliza y amplifica las demandas, aspiraciones y reclamos de sectores de la población, entre ellos, los que se encuentran en una situación de exclusión o vulnerabilidad y que históricamente han encontrado obstáculos a la expresión a través de medios de comunicación tradicionales", dijo a su vez Taiana.



El senador explicó que la protesta "tiene un rol central en el ejercicio de la democracia y los derechos humanos" y mencionó el surgimiento de movimientos sociales como el "Ni una menos" que "impulso legislación y políticas en materias de igualdad de género" y el Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) en los Estados Unidos, que "constituye una reacción social frente a la exclusión y discriminación de los afrodescendientes".



Taiana señaló que "hoy hay más racismo y discriminación que hace 20 años, cuando se hizo la histórica reunión sobre derechos humanos en Durban (Sudáfrica), fenómeno agravado ahora por las reacciones ante el proceso migratorio".



"Por eso, Gobiernos como el de Argentina retoman su política de derechos humanos como parte de su política exterior", indicó.



Finalmente, al igual que Bachelet, el excanciller sostuvo que la pandemia debe "reconstruirnos mejores" y por eso pidió poner en el centro de la escena al combate a la desigualdad y la solidaridad como valor hacia el futuro.



En la actividad expusieron además Guillermo Justo Chaves, jefe de Gabinete de la Cancillería ; Silvio Albuquerque, miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; Julissa Mantilla Falcón, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y Víctor Madrigal Borloz, jurista costarricense.



También intervenieron Geneviève Garrigos, concejal de Paris y ex Presidenta de Amnistía Internacional Francia; y Victoria Donda Pérez, interventora del INADI. Al tiempo que la moderación del debate estuvo a cargo de Mario Coriolano, candidato argentino al Subcomité de Prevención contra la Tortura de la ONU.