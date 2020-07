Extendieron hasta el 30 de agosto la cuarentena en Colombia

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este martes la prolongación hasta el 30 de agosto de la cuarentena para combatir el coronavirus, que terminaba el 1 de ese mes, por el desborde de contagios de COVID-19, de la que se registraron hoy más de 10.000 casos positivos por primera vez en un solo día.



"El aislamiento preventivo obligatorio, como criterio general, se va a extender hasta el 30 de agosto", dijo el jefe de Estado en el programa de televisión "Prevención y Acción" en el que trata temas relacionados con la pandemia.



La cuarentena comenzó el pasado 25 de marzo con el fin de bajarle la velocidad de expansión de la COVID-19, que hasta hoy deja 267.385 contagiados y 9.074 fallecidos en Colombia.



Sin embargo, desde el 27 de abril el Gobierno ha ido autorizando el retorno de la vida productiva para diversos sectores económicos que hacen que hoy el confinamiento tenga 43 excepciones, que incluyen las obras de construcción y las fábricas de manufacturas, entre otros.



Duque dijo que esta nueva cuarentena tendrá características nuevas que le permitirán al país seguir recuperando vida productiva pero sin descuidar la salud.



En ese sentido, el gobernante colombiano explicó que en los municipios que no tienen afectación de la COVID-19 "seguimos avanzando en un proceso gradual de liberación de sectores de la economía", pero evitando aglomeraciones y procurando que no haya "espacios de entretenimiento que precipiten esa aglomeración".



Igualmente, en las zonas de mediana afectación se seguirán realizando controles epidemiológicos y facilitando planes piloto de reapertura de diversos sectores con previa autorización de los ministerios de Salud y del Interior una vez lo pidan los alcaldes.



"Nosotros no estamos hablando de un pico nacional sino de picos que están ocurriendo subregionalmente. Por eso hemos tratado de diferenciar las poblaciones que no tienen afectación, de las de baja afectación y afectación alta", explicó.



El gobernante colombiano también destacó que en ese proceso de diferenciación se han "hecho intervenciones puntuales más estrictas en localidades y barrios donde se han encontrado conglomerados de contagio".



Ese es el caso de Bogotá en donde se realizan cuarentenas estrictas por localidades, mientras que en Medellín se mantienen los confinamientos totales durante los fines de semana.



Por otro lado, el presidente Duque recalcó que la apertura de ciertos sectores de la economía y de la vida diaria deben seguir la línea de no provocar aglomeraciones.



"Seguimos con el acompañamiento del Ministerio de Salud y alcaldes viendo actividades que no implican aglomeración y no afectan el distanciamiento físico", dijo el mandatario y puso como ejemplo los autocines.