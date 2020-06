Brasil rompe la barrera del millón de infectados con casi 50 mil fallecidos

En su boletín diario oficial, el ministerio informó que este viernes se registraron 54 mil 771 casos nuevos, con lo que el número total desde el inicio de la pandemia es de 1 millón 32 mil 913.En tanto, el número de muertes alcanza las 48.954, después de que en las últimas 24 horas se registraran 1.206 nuevos fallecimientos por la enfermedad.Según los epidemiólogos, la cifra de infectados puede ser hasta seis veces mayor en Brasil donde desde el inicio de la pandemia se detecta una subnotificación de casos, ya sea por escasez de test o falta de identificación en los centros médicos del Covid-19.Estados Unidos era hasta hoy el único país con más de un millón de enfermos por coronavirus.El estado de Sao Paulo (sureste) sigue siendo el más afectado, con 211 mil 658 casos y 12 mil 232 fallecidos, seguido del vecino estado de Río de Janeiro, donde han fallecido 8 mil 595 personas y hay 93 mil 378 contagiados.A pesar de que el número oficial de contagios llegó al millón, la cifra real podría ser mucho mayor, debido a la subnotificación que provoca la falta de test.Los entrenamientos de los clubes profesionales del estado de Sao Paulo fueron autorizados por un pedido de los clubes.La decisión se tomó luego de que en Rio de Janeiro, con la negativa de clubes como Botafogo y Fluminense, se disputara, en plena pandemia, el primer partido de fútbol oficial en Sudamérica, Flamengo 3-Bangú 0, por el campeonato carioca en el estadio Maracaná, al lado de un hospital de campaña montado para las víctimas de la pandemia.De acuerdo al boletín, el estado de Río de Janeiro ese el segundo con más muertes y casos: 8595 y 93.378, respectivamente.El tercer estado en cantidad de muertos es Ceará, en el noreste, con 5460, y 89.863 infectados.La Universidad Federal de Pelotas de Río Grande do Sul (sur de Brasil) realizó en las últimas semanas un estudio sobre la incidencia del virus que va en esa línea.En resultados presentados el 11 de junio, concluyó que el 2,6% de la población brasileña ya había sido afectada en ese momento, seis veces más que la cifra oficial en esa fecha.Eso significa que, si se hace la misma proyección para los casos de este viernes, Brasil tendría ahora cerca de seis millones de infectados.«Si el número exacto es de cuatro, cinco, seis o 10 millones no tenemos cómo saberlo, porque nuestra investigación se hizo en 133 ciudades y no en todo Brasil», afirmo el epidemiólogo Pedro Hallal, coordinador del estudio, en declaraciones al diario O Globo.Brasil superó el millón de enfermos por la pandemia desde que se detectó oficialmente el primer caso, el 26 de febrero en Sao Paulo, que fue también el primero en América Latina. Fue un empresario que había estado de vacaciones en el norte de Italia.

Aporrea.org.