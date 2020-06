Italia: "No existen garantías para apertura de fronteras a países fuera de UE"

El gobierno italiano afirmó este jueves que la situación epidemiológica global aún no ofrece suficientes garantías para una apertura sin reglas prudenciales a los países de fuera de la Unión Europea.



Italia ha abierto sus fronteras sin necesidad de cuarentena a todos los países de la UE desde el pasado 3 de junio y tenía previsto también la apertura desde el 15 de junio a otras naciones, lo que ahora no parece posible.



"Los datos que llegan de muchas áreas del mundo, en particular de América y Oriente, indican un crecimiento preocupante en los contagios que no podemos permitirnos subestimar. En Europa las cosas van mejor. Pero el panorama global sigue siendo muy complejo", explicó el ministro de Salud italiano, Roberto Speranza.



Respecto a la posibilidad de una segunda ola de contagios en otoño, Speranza aseguró que "es posible".



"La epidemia no ha terminado, todavía hay brotes activos, el virus continúa circulando. Estamos en la vía correcta, pero el enemigo no está derrotado", dijo Speranza que explicó que el el número de reproducción básico instantáneo (Rt) está por debajo de 1 en toda Italia.



El ministro también realizó un llamamiento para que "después de meses dramáticos" se relance "la confrontación institucional, política y social".



"Necesitamos una dialéctica clara entre la mayoría y la oposición, entre las fuerzas que tienen en los distintos niveles institucionales, en la gestión de la sanidad y las responsabilidades gubernamentales", agregó.



Afirmó que las medidas adoptadas desde que comenzó la emergencia "han estado acompañadas de decisiones muy difíciles" y de "sacrificios extraordinarios para millones de italianos" pero que esto permitió controlar la curva del contagio.



"Nunca debemos olvidarlo. Es con las medidas que el Gobierno y las regiones han adoptado que salvamos la vida de miles de personas, aliviamos la carga insostenible que llegaba a nuestros centros de salud y desarrollamos, día tras día, las condiciones para que Italia finalmente comience nuevamente", aseveró.