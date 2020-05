OPS: Las personas con COVID-19 muy leve "podrían repetir la infección"

"Se ha visto que hay personas que han enfermado de forma muy leve que podrían volver a repetir? no tenemos la conclusión final", subrayó el Dr. Marcos Espinal, director de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la OPS, durante la videoconferencia de prensa semanal que ofrece el organismo.



El comentario se suma a un reciente tuit de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto de que no hay evidencia de que las personas recuperadas y que tengan anticuerpos se protejan de una segunda infección, así como una advertencia previa respecto a que los llamados "pasaportes de inmunidad" (certificados que permitirían que las personas vuelvan a viajar o a trabajar con la confianza de que no volverán a contagiarse) en realidad podrían aumentar el riesgo de transmisión continua.



No obstante, la propia OMS después aclaró: "Esperamos que la mayoría de las personas infectadas con COVID-19 desarrollen una respuesta de anticuerpos que provea algún nivel de protección".



Espinal brindó su opinión respecto a los factores que contribuyen a la incertidumbre sobre el alcance de la respuesta adaptativa a COVID-19.

"Primero, no tenemos un año calendario con todo esto, no hemos visto cómo evoluciona en mucho de estos casos; segundo, la situación de los test: las pruebas rápidas a veces nos dan falsos positivos o falsos negativos; y, tercero, el nivel de ataque del virus: lo que se está viendo es que las personas más enfermas desarrollan inmunidad más tardía, aunque eso no significa que la inmunidad vaya a ser de por vida", explicó el Dr. Espinal. Qué pasa con otros coronavirus El funcionario también comparó la situación del virus que causa COVID-19, SARS-CoV-2, con la de otros coronavirus. "Cuatro de ellos producen un resfrío común y (los pacientes) pueden repetir la infección, pero esa es una enfermedad sencilla. Pero si vemos los estudios que se han hecho con el virus del síndrome agudo respiratorio grave, SARS-CoV, que es un 'primo' del SARS-CoV-2 actual de COVID-19, la inmunidad puede durar uno o dos años, por lo que no podemos descartar que pueda volver a repetirse", manifestó.



El Dr. Espinal agregó: "Esperamos que la mayoría de los casos positivos resulten inmunizados, se han hecho experimentos en monos ya y lo que se ha visto es que la respuesta inmunitaria es fuerte. Pero también se ha visto que pacientes o personas que han resultado enfermas muy leves podrían volver a repetir la infección. O sea, es una pregunta que no podemos tener todavía la conclusión final y los estudios de investigación que se están realizando nos dirán la respuesta más adelante".



RT En Español.