España, con menos muertes por coronavirus: Registró 605 en un día

El Ministerio de Sanidad informó este viernes el menor aumento en el número de muertos por Covid-19 desde el 24 de marzo. Con 4.576 nuevos contagios en las últimas 24 horas, el balance general es de 157.022 personas infectadas y 55.668 curadas



España registró un nuevo descenso de muertes diarias por coronavirus, con 605 en las últimas 24 horas. También de nuevos contagios, que totalizan ya 157.022, según los datos divulgados este viernes por el Ministerio de Sanidad.



El total de víctimas mortales de la pandemia es de 15.843, y los nuevos casos registrados hoy son 4.576, lo que supone un incremento diario del 3 por ciento. Los pacientes curados subieron 6,9% y suman ya un total de 55.668, añaden los datos oficiales.



Si bien el país recuperó la tendencia bajista, el estado de alarma, declarado el 14 de marzo, continuará probablemente al menos hasta bien entrado mayo, con lo que duraría alrededor de dos meses como mínimo. El Congreso respaldó una nueva prórroga, solicitada por el Gobierno hasta fines de abril, aunque el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, anunció en el debate que pediría posteriormente una ampliación de otros 15 días, hasta el 11 de mayo.



El estado de alarma conlleva medidas drásticas de limitación de actividades económicas y movimientos de población para contener los contagios, lo que se deja notar totalmente este Viernes Santo atípico de iglesias cerradas y calles vacías totalmente, ya que este año fueron suprimidos los oficios religiosos y las famosas procesiones españolas. En una época del año de traslados masivos, los desplazamientos de vehículos ligeros descendieron el miércoles pasado un 90% respecto a 2019, informó hoy la Dirección General de Tráfico.



El 26 de abril "no habremos puesto fin a la pandemia", argumentó Sánchez, pero "si no fuese así sería porque las cosas han mejorado de forma sustancial". El Gobierno se reúne hoy para hacer efectiva la prórroga del estado de alarma, que está "funcionando", según Sánchez. Y aprobará nuevas medidas económicas como la activación de un nuevo tramo de avales crediticios por otros 20.000 millones de euros, que irá dedicada íntegramente a autónomos y pymes.



Sánchez convocó a todos los partidos políticos la semana que viene para iniciar el diálogo en busca de un pacto económico y social para la reconstrucción del país. El nuevo acuerdo económico propuesto por el Gobierno se inspira en los "Pactos de la Moncloa", firmados en 1977 tras la muerte del dictador Francisco Franco para transformar la economía estatal en una economía de mercado para la nueva España democrática.



Estos pactos buscan unir el escindido panorama político, además de agrupar a sindicatos, empresas y las distintas comunidades autónomas con una política común de reconstrucción económica. "Propongo ante el Congreso un gran acuerdo para la reconstrucción económica y social de España abierto a todas las fuerzas políticas, presidentes autonómicos y agentes sociales y económicos", dijo el presidente.



"Están invitados todos los que quieran arrimar el hombro y estén dispuestos", agregó el socialista, que lidera un gobierno de coalición de izquierdas -junto con Unidas Podemos- en minoría parlamentaria.



Sin embargo, el líder de la oposición, el conservador Pablo Casado, no vio sincera la "repentina vocación pactista" del gobierno, sino que intenta "tapar" sus fracasos de gestión de la crisis, según dijo.