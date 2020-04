Boris Johnson en terapia intensiva: Recibe tratamiento con oxígeno

El primer ministro británico, Boris Johnson, recibe tratamiento con oxígeno y, si su condición cambia, el Gobierno hará una declaración oficial, informó el martes el ministro de la Oficina del Gabinete, Michael Gove.Agregó que el político, que fue trasladado este lunes a una unidad de cuidados intensivos en el hospital Saint Thomas, en Londres, no necesita respirador."Recibió algo de apoyo de oxígeno y, por supuesto, lo mantienen bajo estrecha supervisión", indicó el alto cargo. Además, según Gove, el primer ministro británico está físicamente lleno de vida y se encuentra en buena forma.Johnson todavía permanece en cuidados intensivos, mientras que su equipo está trabajando para combatir el brote del covid-19 en el país, dijo Gove, quien agregó que espera que Johnson se recupere "lo antes posible". Aseguró que no está al tanto de que a Johnson le hayan diagnosticado una neumonía.Según un médico citado por The Times, se requirieron alrededor de cuatro litros de oxígeno para tratar al primer ministro, en comparación con los 15 litros utilizados normalmente para un paciente con el covid-19.