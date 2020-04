Coronavirus en México: Suman 37 muertes y 1378 casos confirmados

Internacionales Segundo fallecido por coronavirus en Uruguay

Las autoridades sanitarias de México informaron este miércoles que ya son 1378 casos confirmados de coronavirus en el país y 37 muertes, a las que se sumaron ocho defunciones en las últimas 24 horas.Precisamente la mediana de edad entre los casos de personas fallecidas por coronavirus es de 56 años y de acuerdo con los funcionarios de la Secretaría de Salud (SSa), todos ellos presentaban al menos una comorbilidad, entre ellas sobrepeso, hipertensión o diabetes.Entre las personas que han dado positivo por COVID-19 en territorio nacional, el 46% se ha recuperado del padecimiento, el 51% se mantiene en aislamiento y el 3% ha fallecido.Este miércoles, también, las autoridades sanitarias presentaron una aplicación para teléfonos inteligentes que permitirá realizar un autodiagnóstico a la población en general y desde la cual se podrán contactar a los servicios de emergencia.La app está disponible para descargarse en los móviles cuyo sistema operativo es Android y en los próximos días se podrá obtener a través de la Apple Store para los usuarios de iOS."En caso de que una persona presente complicaciones para respirar, por ejemplo, se podrá poner en comunicación con el organismo que corresponde para ser atendido", adelantó el director de prevención y promoción de la salud, Ricardo Cortés Alcalá.Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien se ha convertido en el principal portavoz del gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde que el coronavirus llegó a México a finales de febrero, reiteró que se espera que la epidemia sea larga, "hasta agosto o septiembre".El subsecretario también descartó el uso de las supuestas "pruebas rápidas" para detectar el coronavirus. "Hablamos con expertos de Alemania, Canadá y Estados Unidos y nos confirmaron que no han acreditado este tipo de pruebas. No hay pruebas útiles de ese tipo en este momento", detalló.El gobierno mexicano decretó desde este lunes la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor en uno de los pasos más decisivos de la administración de André Manuel López Obrador para enfrentar la epidemia de COVID-19. Además, se extendió hasta el 29 de abril la suspensión de todas las actividades no esenciales, incluidas aquellas dependencias federales.Las escuelas de todos los niveles y una parte importante del sector privado también se hicieron eco de estas indicaciones, que buscan mitigar y reducir el número de contagios en el país, a fin de no saturar el sistema de salud mexicano.Es por ello que este miércoles, en un hecho inédito desde su fundación hace casi tres décadas, el Instituto Nacional Electoral (INE) pospuso hasta nuevo aviso las elecciones estatales en Hidalgo y Coahuila, que se llevarían a cabo el próximo domingo 7 de junio, debido a la emergencia sanitaria por coronavirus.El INE ejerció la facultad de atracción de los comicios locales para pausar temporalmente el proceso "hasta que las autoridades del sector salud indiquen que se han restablecido las condiciones de seguridad sanitaria", de acuerdo con el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova.Cuando las condiciones permitan el regreso a la normalidad, el INE, en conjunto con las autoridades electorales locales establecerá la nueva fecha de la jornada electoral. "De ser posible, a finales de julio o a principios de agosto", indicó Córdova.