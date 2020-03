Coronavirus: la OMS advierte que "un número significativo de jóvenes murió"

Un gran ensayo clínico



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció la puesta en marcha de un gran ensayo clínico a nivel mundial para comprobar cuál es el tratamiento más eficaz contra el coronavirus , al que definió como "enemigo de la humanidad" , y que ya ha provocado más de 8000 muertes y 200.000 contagios. Además, advirtió que "hay también un número significativo de jóvenes que han fallecido" por el virus, que sobre todo golpea a los mayores de 60 años.Es que, si bien la edad media de las personas muertas en Italia -donde el coronavirus tiene un gran impacto- es de 79,5 años, la OMS destaca que todas las personas deben tomar recaudos, segun publicóDesde su aparición, el nuevo coronavirus ha provocado al menos 8784 muertos en el mundo, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 209.500 casos de contagio en 150 países o territorios.Las últimas 24 horas los países que más fallecidos registraron son Italia con 475 nuevos muertos, Irán (147) y España (107)."Este gran estudio internacional está diseñado para generar los datos sólidos que necesitamos, para mostrar qué tratamientos son los más eficaces", resaltó Tedros en rueda de prensa sonre el ensayo clínico anunciado hoy.La Argentina , España , Bahrein, Canadá , Francia , Irán , Noruega , Sudáfrica , Suiza y Tailandia ya confirmaron que participarán en este estudio, que se conocerá como "Solidarity" (solidaridad en español), según adelantó Tedros, quien confía en que "muchos más países se unirán". El ensayo incluye procedimientos simplificados para permitir que incluso participen los hospitales que estas semanas se vieron sobrecargados por la pandemia."El primer ensayo de la vacuna ya comenzó, solo 60 días después de que la secuencia genética del coronavirus fuera compartida . Este es un logro increíble. Elogiamos a los investigadores de todo el mundo que se reunieron para evaluar sistemáticamente las terapias experimentales. Pero múltiples ensayos pequeños con diferentes métodos pueden no darnos la clara y fuerte evidencia que necesitamos sobre qué tratamientos ayudan a salvar vidas", justificó Tedros en relación con la pertenencia de este estudio.En cualquier caso, antes de que esté disponible una vacuna o haya un fármaco con evidencia científica demostrada, Tedros pidió a todos los países que apliquen un "enfoque integral" , con el objetivo de frenar la transmisión de Covid-19 y aplanar la curva. "Este enfoque está salvando vidas y ganando tiempo para el desarrollo de vacunas y tratamientos", resaltó.El director del organismo sanitario internacional apuntó que las medidas de distanciamiento social, como la cancelación de eventos deportivos, conciertos y otras grandes reuniones pueden ayudar a disminuir la transmisión, reducir la carga en el sistema de salud y facilitar que las epidemias sean manejables, permitiendo medidas específicas y focalizadas.Sin embargo, afirmó que para suprimir y controlar el coronavirus, los países deben "aislarse, hacer pruebas, tratar a los pacientes y rastrear los contactos" como "columna vertebral" de las medidas frente al virus . "Si no lo hacen, las cadenas de transmisión pueden continuar a un nivel bajo, y luego resurgir una vez que se levanten las medidas de distanciamiento físico", advirtió.En este punto, puso como ejemplo a Corea del Sur : "Hace un mes, se enfrentaron a la aceleración de la transmisión comunitaria. Pero no se rindieron. Educaron, empoderaron y comprometieron a las comunidades. Desarrollaron una innovadora estrategia de pruebas y ampliaron la capacidad de los laboratorios. Racionaron el uso de máscaras. Hicieron un exhaustivo rastreo de contactos y pruebas en áreas seleccionadas y aislaron los casos sospechosos en instalaciones designadas en lugar de hospitales o en casa". Como resultado de estas medidas, Tedros recordó que los casos de Covid-19 en Corea del Sur llevan disminuyendo desde hace semanas. En el pico en Corea del Sur, hubo más de 800 casos y ayer solo 90.Asimismo, Tedros insistió en que la OMS sigue recomendando que, siempre que sea posible, los casos confirmados leves se aíslen en centros de salud, donde profesionales sanitarios puedan proporcionar una buena atención médica y evitar la progresión clínica y la transmisión posterior. En cualquier caso, si eso no es posible, admitió que los países pueden utilizar los centros no sanitarios para aislar y atender los casos de leves y remitirlos a atención especializada rápidamente si es necesario.Por último, el director general de la OMS informó que el Fondo de Respuesta Solidaria contra el Covid-19 ya recaudó más de 43 millones de dólares de más de 173.000 personas y organizaciones. En concreto, agradeció especialmente a la FIFA por su contribución de 10 millones de dólares. "Estos y otros esfuerzos me dan la esperanza de que juntos podemos y prevaleceremos. Este coronavirus nos presenta una amenaza sin precedentes. Pero también es una oportunidad sin precedentes para unirnos contra un enemigo común", concluyó.