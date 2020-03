EEUU comenzó las primeras pruebas en humanos de la vacuna contra el coronavirus

Los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU. (NIH, por sus siglas en inglés) anunció el inicio de la primera fase de ensayo clínico de la vacuna experimental desarrollada como medio de protección del coronavirus SARS-CoV-2. Las pruebas en humanos comenzaron en el Kaiser Permanente Washington Health Research Institute en Seattle.



La primera participante en el ensayo clínico, Jennifer Haller, de 43 años, ya ha recibido una dosis experimental. En total, en el ensayo clínico participan 45 personas que recibirán dos dosis de la vacuna con un mes de diferencia.



"Todos nos sentimos muy indefensos. Esta es una gran oportunidad para hacer algo", comentó Haller a AP.



El hito de este lunes marcó solo el inicio de una serie de estudios en personas necesarios para demostrar si las vacunas son seguras y podrían funcionar ante el covid-19. Incluso si todo va bien, la vacuna no estaría disponible para el uso extenso hasta dentro de 12 o 18 meses, señaló el doctor Anthony Fauci, de los Institutos Nacionales de la Salud.



La vacuna experimental, conocida bajo el nombre en clave mRNA-1273, fue desarrollada por los NIH y la compañía biotecnológica Moderna Inc. con sede en Massachusetts. La posibilidad de contagio de los participantes se descarta, dado que las vacunas no contienen el coronavirus en sí.



Decenas de grupos de investigación en el mundo se apresuran a crear una vacuna eficaz contra el SARS-CoV-2. Se prevé que una de las medicinas, elaborada por Inovio Pharmaceuticals, sea testeada en EE.UU., China y Corea del Sur en abril.



A fecha de hoy, en el mundo se han registrado más de 179.000 casos del nuevo corinavirus y más de 7.000 muertes, de acuerdo con los datos del Centro Johns Hopkins de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (EE.UU.).