Declaran a "toda Italia en cuarentena" para frenar los contagios de coronavirus

Así se restringieron los movimientos en todo el territorio para intentar contener el avance del coronavirus COVID-19.



"No habrá una zona roja, una zona restringida del país y otra no. Italia estará protegida en su conjunto. Se trata de evitar los movimientos en toda la península, con excepción de casos de necesidad, por motivos laborales o de salud", aseguró en un discurso televisado.



"Toda Italia será zona protegida. Ya no hay más área roja, verde o amarilla. Todos los movimientos están prohibidos, excepto por necesidades probadas. En toda Italia", insistió Conte.



Estarán vigentes en todo el país las medidas aplicadas hasta ahora en Lombardía y otras 14 provincias. Conte habló en el Palacio Chigi, sede del Gobierno, acompañado por el ministro de Relaciones con las Regiones, Francesco Boccia, que se refirió a la "homogeneización progresiva de las normas en todo el territorio nacional".



En tanto, las autoridades italianas estudian pedir a la Comisión Europea (CE) que le conceda mayor margen para incrementar su déficit previsto para 2020, después de haber solicitado ya una desviación del gasto público de 6.350 millones de euros netos, equivalente al 0,3 % del producto interior bruto (PIB).



Esta solicitud ya incrementa el déficit para 2020 del 2,2 % previsto en septiembre al 2,5 %. "Hemos pedido ya cierta flexibilidad, estamos estudiando realizar una nueva solicitud con unos márgenes mayores", anunció el primer ministro.



Conte no dijo de cuánto margen estaría hablando Italia, cuyas regiones más afectadas por el coronavirus son Lombardía, Véneto y Emilia Romaña, que juntas suponen el 40 % del PIB.



El comisario extraordinario para la emergencia, Angelo Borrelli precisó que las muertes "se caracterizan por la prevalencia de personas frágiles con múltiples patologías previas". Hay unas 3.000 personas en aislamiento domiciliario entre los casos detectados.



La Organización Mundial de la Salud (OMS)? dijo que se registraron 109.578 casos confirmados de coronavirus en el mundo, de los cuales 3.994 corresponden a las últimas 24 horas.



Corea del Sur e Italia están afectados casi por igual, con 7.382 y 7.375 casos, respectivamente, aunque con una gran diferencia en cuanto a los que resultan fatales, pues mientras en el primer país hubo 51 muertos hasta ahora, en el segundo los decesos han llegado a 366.



En las últimas 24 horas esa diferencia se ha acentuado, con el registro de un muerto por coronavirus en Corea del Sur, mientras que sólo en Italia hubo 132.

Cuáles son las medidas - Que la gente no salga de su casa. Todos los desplazamientos están prohibidos, excepto por necesidades probadas.



- La suspensión del campeonato de fútbol, horas después de que el Comité Olímpico Italiano (CONI) reclamó la paralización de "todas las actividades deportivas a todos los niveles" hasta el 3 de abril.



- Se prohíben las concentraciones y se decreta el cierre de los centros educativos. Están prohibidas las reuniones. Desde visitas a museos, hasta los exámenes en la universidad y los boliches.



- Los pasajeros que salgan en vuelos tendrán que justificar las razones del viaje.