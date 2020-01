Crucero bloqueado por sospecha de coronavirus: Primeros resultados de análisis

El testimonio de una argentina



Alrededor de 6.000 personas quedaron bloqueadas en el crucero Costa Smeralda atracado en el puerto de Civitavecchia (Roma, Italia) este 30 de enero por dos posibles casos del coronavirus entre sus pasajeros. En el mismo hay 35 argentinos a bordo., según la agencia italiana ANSA. Previamente, la sospecha de su infección con el 2019-nCoV llevó a que alrededor de 6.000 personas quedaran bloqueadas en el crucero Costa Smeralda.Según detalla ANSA, la mujer sufre fiebre, tiene dificultades para respirar y se encuentra aislada en un camarote del crucero. Su pareja no tiene síntomas, pero también está aislada como una medida cautelar.Antes de llegar a la capital italiana el Costa Smeralda visitó Marsella (Francia), Barcelona y Palma de Mallorca (España).Gabriela es una de las 6.000 personas a bordo del crucero. "Teníamos que bajar a Roma para hacer una excursión, y nos avisaron que estábamos demorados porque había controles sanitarios de rutina", contó."El capitán avisó por altoparlantes que debido al coronavirus, iban a hacer controles más exhaustivos que de costumbre", agregó.Según explicó, se enteraron por las redes de que se investigaban un caso sospechoso de una mujer que viene de Macao, que fue aislada junto a su marido en la enfermería del barco tras presentar fiebre y problemas respiratorios.Gabriela explicó que a bordo no cunde el pánico: "Arriba del barco estamos super tranquilos. Hay gente tomando sol, yendo a comer". "Las dimensiones del crucero son 18 pisos, 3 cuadras de largo. No nos damos cuenta de nada irregular", dijo."Hay muchos orientales, los ves usando el barbijo, pero eso es habitual. No hay nada que te llame la atención solo que no nos dejaron bajar a Roma", agregó Gabriela.Entre el grupo de amigos de Gabriela, de cinco personas, hay un médico que les dio recomendaciones. "Nos dijo cómo toser, de no tocarnos la cara con las manos, de ponernos alcohol en gel con frecuencia, no tocar barandas", dijo la mujer. Además resolvieron "no usar los ascensores y evitar estar en lugares con mucha gente" para disminuir los riesgos de contagio.