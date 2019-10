La canción que se convirtió en hit en las marchas de Chile

"Únanse al baile, de los que sobran, nadie nos va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad". Estos versos de una de las bandas de rock más famosas de Chile de la década del '80 volvieron a convertirse en himno estas semanas al musicalizar las marchas de los miles de ciudadanos del país transandino que salieron a las calles a reclamar por las políticas sociales del gobierno de Sebastián Piñera.



El tema "El Baile de los que Sobran" de Los Prisioneros se convirtió en hit de las marchas y en los últimos días pasó de 12 mil a 37 mil reproducciones en Spotify.





Se trata del tercer tema de Pateando Piedras (1986), el segundo álbum de estudio del grupo de la banda trasandina creada en 1983.



La banda saltó a la fama porque su música y especialmente sus letras -que critican distintos aspectos del acontecer político y social en Chile y en el resto de América Latina- despertaron y animaron a una generación de jóvenes reprimidos por la dictadura militar de Augusto Pinochet quienes emplearon estas canciones en sus protestas contra el régimen.



Ahora, la efervescencia social despertada tras el anuncio del aumento indiscriminado de las tarifas del metro y la necesidad del pueblo de salir a las calles, revivió sus versos.



El Baile de Los Que Sobran - Los Prisioneros



Es otra noche más



De caminar



Es otro fin de mes



Sin novedad



Mis amigos se quedaron, igual que tú



Este año se les acabaron, los juegos, los doce juegos



Únanse al baile, de los que sobran



Nadie nos va a echar de más



Nadie nos quiso ayudar de verdad



Nos dijeron cuando chicos



Jueguen a estudiar



Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar



Oías los consejos



Los ojos en el profesor



Había tanto sol



Sobre las cabezas



Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final



Terminaron para otros con laureles y futuro



Y dejaron a mis amigos pateando piedras



Hey



Conozco unos cuentos



Sobre el futuro



Hey



El tiempo en que los aprendí



Fue más seguro



Bajo los zapatos



Barro más cemento



El futuro no es ninguno



De los prometidos en los doce juegos



A otros le enseñaron



Secretos que a ti no



A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación



Ellos pedían esfuerzo ellos pedían dedicación



Y para qué



Para terminar bailando y pateando piedras



Fuente: LyricFind



Compositores: Jorge Humberto Gonzalez Rios



Letra de El Baile de los Que Sobrán © Sadaic Latin Copyrights, Inc