Detuvieron al hijo de "El Chapo" Guzmán en Sinaloa y hubo enfrentamientos

Este jueves, fuerzas federales realizaron un operativo en el sector de Tres Ríos con el objetivo de detener al hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien está preso en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.



El operativo desató varios enfrentamientos entre civiles armados y las fuerzas federales.



¿Quién es Ovidio Guzmán López?

Ovidio Guzmán López de 28 años es hijo del segundo matrimonio de Joaquín El Chapo Guzmán con Griselda López Pérez. Es conocido como El Ratón y se le identifica como miembro activo del cártel de Sinaloa.

Enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y marihuana entre los años de 2008 a 2018. Incluso, se sabe que la oficina de la Fiscalía Federal en Washington se está enfocando en Ovidio Guzmán y su hermano, ambos por importar drogas a la Unión Americana.

Aunque las autoridades de Estados Unidos no los identifican como cabezas del imperio criminal que dejó su padre, los tienen en la mira por su actividad en el narcotráfico internacional. Ovidio Guzmán aparece en varios registros judiciales y del Tesoro en Estados Unidos por actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero.



Toque de queda

"Ante los hechos de alto impacto que han venido ocurriendo en las últimas horas (?) el llamado en estos momentos a la población es mantener la calma, a no salir a las calles", se lee en el comunicado.



El gobierno de Sinaloa, bajo el mando del priista Quirino Ordaz Coppel, ha recomendado a la población a resguardarse, no salir a las calles y mantener la calma. Además, pidió a los habitantes de Culiacán que se informen por fuentes oficiales y permanezcan atentos a cualquier indicación.



Luego, dieron a conocer las fotografías que acreditan la aprehensión de Ovidio Guzmán López -hijo de "El Chapo" -cuya detención habría originado las balaceras de la tarde del jueves en Culiacán, Sinaloa.