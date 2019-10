Trump impedirá la entrada a EEUU de inmigrantes que no puedan pagar por su salud

"Lotería de visas"

, según anunció este viernes la Casa Blanca. Se trata de la última medida que promueve Trump dentro de su estrategia para reducir tanto la inmigración irregular como la legal.En una proclamación, el Presidente ordenó a los funcionarios consulares exigir a los solicitantes de visas que demuestren tener "los recursos financieros para pagar los costos médicos" mientras estén en Estados Unidos o que "estarán cubiertos por un seguro médico aprobado"."Si bien nuestro sistema de atención médica enfrenta los desafíos causados por la atención médica no pagada, el Gobierno de EE.UU. está agravando el problema al admitir a miles de extranjeros que no han demostrado capacidad alguna para costear sus gastos médicos", afirmó Trump en la proclamación.Para probar su tesis, el mandatario defendió que "los datos muestran que los inmigrantes legales tienen una probabilidad tres veces mayor que los ciudadanos de Estados Unidos de carecer de seguro médico". "Los inmigrantes que ingresan a este país no deberían ser una carga para nuestro sistema de salud y, en consecuencia, para los contribuyentes estadounidenses", concluyó.Además de las variadas estrategias, el Gobierno de Trump también está poniendo el foco en. El pasado 12 de agosto, presentó un reglamento que permitirá rechazar permisos de residencia permanente en Estados Unidos a los inmigrantes legales que las autoridades consideren que se han convertido en unapara el país.Bajo esta nueva normativa, un inmigrante legal será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos designados" durante más de 12 meses en un período de 36 meses. Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, ayuda a la vivienda o programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos.Este miércoles comenzó el período de inscripciones alLa inscripción terminará el próximo 5 de noviembre y 55.000 personas podrán aplicar al programa, donde cada año se entregan visas a ciudadanos de otros países distribuidos en seis regiones geográficas. Es importante aclarar que ningún país debe recibir más del 7% de los permisos disponibles en un año. En comparación con el año pasado, Perú fue agregado a la lista de naciones participantes.Para participar en la lotería, se debe ser nativo de un país elegible para el programa de diversidad, contar con nivel escolar de secundaria terminada (12 años de educación) o su equivalente en otros países. (En el caso de Cuba, haber terminado el 12° grado o en su lugar tener una experiencia laboral en los últimos cinco años cuya profesión u oficio requiera de al menos dos años de entrenamiento para realizarse). Por último, se debe contar con un número de pasaporte válido, país de emisión del pasaporte y fecha de vencimiento del mismo.La solicitud debe llenarse en inglés. Un dato importante es que sólo el solicitante principal debe cumplir con los requisitos detallados, ese decir, que no es necesario que su cónyuge e hijos cumplan también con ellos. No hay una edad mínima para acceder pero se recomienda que el solicitante sea mayor de 18 años. El formulario se completa de forma electrónica y el registro se realiza únicamente mediante la página oficial dvlottery.state.gov.