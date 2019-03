Un tercer paciente se habría curado del VIH después de trasplante de médula ósea

Hubo una brecha de 12 años entre el anuncio del primer y el segundo paciente que, según reportes, se curaron del VIH. Pero ahora, solo dos días después de que los médicos informaran que un segundo paciente estaba libre del VIH, investigadores afirman que han eliminado la infección en un tercer paciente. El "paciente de Berlín" y el "paciente de Londres" Un hombre conocido como el "paciente de Berlín" fue la primera persona en librarse del VIH después de un tratamiento contra el cáncer en 2007. Para tratar su leucemia, se le administró un tratamiento que implicó matar casi todas sus células inmunitarias con radioterapia y medicamentos, y luego reemplazarlas con células de un donante. Ese donante era naturalmente resistente al VIH, gracias a una mutación rara pero natural en un gen llamado CCR5.



Desde entonces, a nadie más se le había eliminado el VIH de su cuerpo de la misma manera, hasta que se anunció un segundo caso este lunes. Esta persona, conocida como el "paciente de Londres", recibió médula ósea de un donante con la mutación CCR5 como tratamiento para el linfoma de Hodgkin, otro cáncer de células inmunitarias. Se le recomendó que dejara de tomar los medicamentos antivirales que controlan el virus aproximadamente un año después. Dieciocho meses más tarde, el virus no ha regresado. "Paciente de Dusseldorf" Este martes, un equipo de investigadores de Países Bajos anunció la existencia del llamado "paciente de Dusseldorf" en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas en la ciudad canadiense de Seattle, según informa New Scientist.



Este paciente se sometió al mismo tipo de trasplante de médula ósea que los otros dos pacientes curados del VIH. Ahora, tres meses después de dejar los medicamentos antivirales, las biopsias del intestino y los ganglios linfáticos del paciente no muestran el virus, declaró la investigadora Annemarie Wensing del Centro Médico Universitario de Utrecht. ¿Curado o indetectable? Todavía es demasiado pronto para saber con certeza si este tercer paciente realmente ha sido curado del VIH, o en realidad si alguien se ha curado. Doce años después del anuncio del primer paciente sin VIH, todavía es imposible saber con certeza que el virus no se encuentra simplemente en un estado indetectable.



Sin embargo, otros dos pacientes con VIH que aún toman medicamentos antivirales se han sometido al mismo procedimiento de trasplante de médula ósea, comentó a New Scientist Javier Martínez-Picado, del Instituto de Investigación del SIDA IrsiCaixa de Barcelona.



Si esos pacientes responden de la misma manera que los otros tres, con su VIH aparentemente erradicado una vez que dejen de tomar los medicamentos antivirales, se podría decir que los médicos realmente han encontrado una cura para el VIH, reseña el medio.



Fuente: RT.