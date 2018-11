Problemas de funcionamiento para Facebook e Instagram en todo el mundo

Facebook e Instagram se volvieron a caer y muchos usuarios en todo el mundo reportaron que no pueden ingresar a las plataformas, las notan inestables o con problemas intermitentes, según datos recogidos por la plataforma de monitoreo Downdetector.La empresa aún no ha realizado anuncios oficiales para explicar lo ocurrido pero una fuente informó al diario español ABC que se trató de un "problema puntual que ya fue solucionado".El sitio downdetector.com que se dedica a contabilizar fallas en redes y en tecnología informó que, hace aproximadamente una hora, se encontraron cerca de 4300 reportes.Al parecer estas fallas no se concentran en una región en particular, sino que afectan a cuentas de todo el mundo. Principalmente los usuarios de Reino Unido, Francia y otros países de Europa occidental, así como en el este de EE.UU. También se reportan caídas en Brasil y Argentina.Como era de esperar, los memes sobre esta nuevo colapso de Facebook e Instagram no se hicieron esperar y Twitter fue el reducto elegido por los usuarios.Hasta el momento se desconoce la causa de esta nueva caída generalizada en dos de las tres plataformas sociales más importantes bajo el control de Mark Zuckerberg. Para colmo, esta es la tercera vez que Facebook se cae en menos de un mes, lo que ya generó varios rumores sobre la inestabilidad de la plataforma.