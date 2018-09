El Papa pide a los políticos responsabilizarse por el cambio climático

Señor, incrementa en nosotros el cuidado por la casa común, especialmente por el agua, bien primario que debemos tutelar y meter a disposición de todos. https://t.co/eEIjZcDei7 — Papa Francisco (@Pontifex_es) 1 de septiembre de 2018

El papa Francisco aseguró que la pobreza genera un acceso desigual a los servicios públicos, como el agua, llamando a los políticos a responsabilizarse por el cambio climático como uno de los factores de esta injusticia.El papa Francisco llamó este sábado a enfrentar con responsabilidad los desafíos que implica el cambio climático. Las declaraciones las realizó durante la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, celebrado este 1 de septiembre en el Vaticano.En ese sentido, especificó que negar el agua a la población es "negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable"."Debemos reconocer que no hemos sabido cuidar la naturaleza. La situación ambiental, tanto a nivel global como en lugares concretos, no se puede considerar satisfactoria. Solo una visión auténtica e integral nos permitirá asumir mejor el cuidado del planeta en beneficio de la generación actual y futura", dijo el Papa.Además, indicó que "custodiar cada día ese bien valioso representa hoy una responsabilidad ineludible, un verdadero y auténtico desafío. Es necesaria la cooperación eficaz entre los hombres de buena voluntad'.El máximo representante de la Iglesia Católica pidió a los políticos que las aguas no se conviertan en un "signo de separación", sino "de encuentro" entre los pueblos."Recemos por quienes arriesgan la vida sobre las olas buscando un futuro mejor. Pidamos al Señor y a quienes realizan el servicio de la política que las cuestiones más delicadas de nuestra época sean afrontadas con responsabilidad, previsión y generosidad", dijo. Fuente: (Telesur).-