Evo Morales acusó a Argentina de militarizar la frontera "para amedrentar"

El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó al gobierno argentino de militarizar la frontera con Bolivia para "amedrentar".



"No estoy de acuerdo con lo que hizo estos últimos días Argentina, militarizar la frontera con Bolivia, en La Quiaca, al frente de Villazón. Lo que hacen (es) amedrentar, intentarán asustarnos, no nos vamos a asustar, somos un pueblo unido, son fuerzas sociales. Intentarán como sea amedrentaros, no van a poder", afirmó durante un acto en Villa Charcas, Chuquisaca, según publicó el diario La Razón de ese país.



Morales salió al cruce así de la decisión del gobierno argentino de desplazar militares a las fronteras para colaborar con las fuerzas de seguridad.



El embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez, confirmó que una base militar será instalada en Abra Pampa, en la provincia argentina de Jujuy, a 70 kilómetros de la frontera con Bolivia. Pero tuvo que aclarar que no está promovida por Estados Unidos.



"No, son invenciones; para qué necesitamos militares de Estados Unidos si nosotros tenemos fuerzas militares profesionales que pueden desarrollar tranquilamente su tarea", respondió el embajador ante la consulta periodística.



Evo Morales sostuvo que las bases militares estadounidenses, como las que promueve la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), no son sinónimo de liberación.



"La OTAN y las bases militares estadounidenses son sinónimo de robo, sinónimo de saqueo, de confrontación, de guerra", dijo el presidente de Bolivia. Y agregó: "Mientras estemos unidos nade va a parar nuestro proceso de cambio".