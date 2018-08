Los chicos rescatados en EE.UU eran entrenados con armas para atacar escuelas

La policía estadounidense cree que los 11 chicos que encontró el pasado viernes en condiciones de miseria y desnutrición en un desierto en Nuevo México estaban recibiendo entrenamiento en armas para cometer atentados en escuelas, según publicó el diario El País. El responsable sería Siraj Ibn Wahhaj, uno de los dos varones adultos detenidos en el lugar, a quien las autoridades habían identificado anteriormente como extremista radical.Los chicos, de entre 1 y 15 años, fueron encontrados tras una denuncia que hizo en diciembre la mujer de Wahhaj, quien dijo que el hombre se había llevado a su hijo Abdul-ghani, de 3 años, y nunca más volvió a tener noticias de ellos.En el lugar, un campamento muy precario montado alrededor de un trailer, la policía encontró cuatro pistolas, un rifle de asalto con 30 cargadores y un rudimentario campo de tiro. Además de los niños y los dos adultos, vivían allí tres mujeres de entre 35 y 38 años que serían las madres de los menores rescatados y también fueron detenidas.Las condiciones de la vivienda eran paupérrimas: estaba todo lleno de basura, no había agua y solo un poco de papas y arroz para comer. Los chicos estaban descalzos y vestían harapos. Las palabras del jefe de policía del condado, Jerry Hogrefe, fueron elocuentes: "He sido policía durante 30 años y nunca vi algo como esto. Es increíble".Abdul-ghani no está entre los rescatados pero los investigadores descubrieron en las cercanías los restos de un chico que están siendo peritados y serían compatibles con la edad del desaparecido. Su madre denunció al padre de haberlo secuestrado en diciembre pasado en Jonesboro, en el estado de Georgia, a más de 2200 km del campamento. Abdul sufría de convulsiones y tenía retrasos cognitivos y de desarrollo, y Wahhaj había manifestado que quería hacerle un exorcismo porque consideraba que su discapacidad se debía a un demonio.No hay todavía muchos otros datos sobre Wahhaj. Según la agencia Associated Press (AP), demandó en 2006 a las autoridades del aeropuerto JFK de Nueva York, diciendo que fue acosado por ser "hijo del famoso imam Siraj Wahhaj", un imán de Brooklyn.Ayer, al presentar los cargos judiciales, la policía aseguró que estaba entrenando a los chicos con para que cometan ataques armados en escuelas. Wahhaj fue acusado de abuso infantil e interferencia de custodia por los 11 chicos que mantuvo secuestrados por un tiempo que la imputación no precisó. La semana que viene todos los detenidos se presentarán por primera vez ante la Justicia. Fuente: (AFP - El País).-