El Vaticano tildó de "regalo trampa" el pañuelo verde entregado al Papa

Le entregó un pañuelo verde de la campaña por el aborto al Papa Francisco

Reacción del Vaticano

El pañuelo verde entregado al Papa junto a una carta por parte de un estudiante argentino generó un gran malestar en el Vaticano, quien consideró el hecho como un "regalo trampa" y la actitud del joven como "poco honesta".A días de que el Senado trate el proyecto de ley de despenalización del aborto, el hecho no pasó desapercibido en la Santa Sede."Usted representa a la Iglesia, y yo no voy a pretender que haga campaña con nosotros: la Iglesia no tiene una tradición de apoyo a los derechos civiles, pero es aquí que el problema es otro"."Estamos de acuerdo usted, representante de Dios en la Tierra, y yo, joven estudiante laico, en que el aborto es una tragedia"."Conozco mujeres que abortaron, y estoy seguro de que usted, que trabajó largos años en zonas pobrísimas, también"."Jorge, el aborto sucede"."Hace solo unos meses, usted afirmó que a los homosexuales Dios los hizo así y que Jesús los aceptaría. Yo celebro vigorosamente esa reflexión, como celebro que abran las puertas a los divorciados"."Jorge, usted es una referencia fundamental para millones de personas, y tiene una oportunidad de oro para abandonar la tradición de la Iglesia de llegar siempre 300 años tarde"."Estoy seguro de que, aún siendo Papa, puede comprender la delicadeza de la cuestión y revisar algunas posiciones, como lo hiciera con los homosexuales".La reacción del Vaticano no se hizo esperar. Veinticuatro horas después del encuentro, la vicedirectora de la Sala de Prensa del Vaticano, Paloma Ovejero, dijo que la actitud del joven no fue "honesta"."Cada miércoles, en cada audiencia general, el Papa recibe centenares de cartas, pañuelos (no sólo verdes), gorras y demás obsequios. Utilizar la entrega de un 'regalo trampa' sin que el destinatario supiera qué era ni qué buscaba no parece muy honesto...", expresó.