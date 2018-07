Tailandia: Así es el operativo para rescatar a los chicos atrapados en la cueva

Internacionales Confirmaron el rescate de cuatro de los 12 chicos atrapados en una cueva

Por momentos, caminando. De a ratos, aferrándose a los dos buzos profesionales que los acompañan. Y en algunos pasajes buceando. Siguiendo, siempre, la cuerda que fue colocada sobre la pared y que sirve de guía a través de subidas y bajadas, con fuertes corrientes de agua y lodo que caracteriza el terreno de las grutas. Así fue la salida de los cuatro chicos que fueron rescatados de la cueva de Tham Luang Nang Non, en Tailandia, donde aún permanecen ocho compañeros y el director técnico que quedaron atrapados el último 23 de junio, hace ya 15 días.Es que en las últimas horas el oxígeno bajó hasta un 15% y es necesario un piso de 21% para que todos puedan respirar con normalidad. Además, es inminente la amenaza de lluvias que complicarían el operativo.El sábado, a las 22 (8 de la mañana de este domingo en Tailandia), un grupo de 18 buzos expertos (13 extranjeros y 5 tailandeses) ingresó a la cueva para volver con los 12 chicos, de entre 11 y 16 años, y un adulto de 26.El trayecto desde la entrada hasta el "refugio" donde se encuentran los chicos, una zona elevada y sin anegaciones, se encuentra a cuatro kilómetros de la boca de ingreso a la caverna. Y los buzos deben realizar un viaje que les lleva, según los cálculos, un promedio de 10 horas ida y vuelta.Para superarla, los menores, que pasaron cerca de nueve días sin comer antes de ser encontrados el último lunes, tienen que bucear por un angosto pasadizo por donde sólo cabe una persona.Los nenes, muchos de los cuales antes del rescate ni siquiera sabían nadar, recibieron un curso intensivo sobre el manejo de los equipos de inmersión.Para bucear fueron equipados con máscaras especiales que cubren toda la cara y les permiten respirar de manera natural. Además, los hace estar en constante comunicación con los equipos de salvamento.A lo largo del trayecto hay una cuerda colocada sobre la pared que sirve de guía para no perderse con las fuertes corrientes de agua y lodo que caracteriza el terreno de las grutas. El recorrido está iluminado de manera artificial.Una vez en el exterior, doctores y miembros de la asistencia sanitaria evalúan a los niños.Más de una docena de ambulancias y cinco helicópteros se encuentran apostados a las afueras de la cueva para trasladar a los chicos al hospital.El adelanto de fuertes lluvias que regó anoche la región marcó el inicio de las operaciones."Si no los rescatamos durante el día (hoy) que estamos más preparados, podríamos perder la oportunidad de lograr la misión", dijo Narongsak Ossottanakorn, portavoz oficial de las operaciones.alertaron las autoridades en una rueda de prensa."Hemos esperado hasta el momento exacto para comenzar la evacuación. Está todo preparado para garantizar el éxito de la misión", explicó.Tras una ventana meteorológica favorable, las aguas cedieron a lo largo de todo el complejo subterráneo gracias a los escapes naturales y al incesante drenaje artificial."Unidos, vamos a llevarlos a casa", publicaron en un mensaje en Facebook los cuerpos de élite tailandeses antes de partir hacia las profundidades.Los 12 escolares y su entrenador fueron encontrados la noche del lunes en una isla de terreno seco, cuatro kilómetros adentro de la caverna.El hallazgo se produjo tras nueve días de intensa búsqueda en la que participaron más de 1.300 personas.Los menores y el adulto lograron recuperar parcialmente desde entonces las fuerzas al ser asistidos por médicos y psicólogos dentro de la caverna.Los 13 se internaron en las galerías el sábado 23 de junio tras un entrenamiento de fútbol, cuando una súbita tormenta comenzó a inundar la cavidad y les cortó la salida.