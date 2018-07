Empezó el operativo para rescatar a los niños atrapados en una cueva

Unas horas después de que la policía local solicitara a los medios de comunicación la evacuación del área de la cueva "para ayudar a las víctimas", comenzó oficialmente el operativo de rescate de los 12 niños y el entrenador de fútbol que aguardan hace 15 días ser rescatados.El líder del operativo y gobernador de la provincia de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, informó durante una conferencia de prensa el inicio del rescate. Los equipos que trabajan para ello esperan que el primero de los niños salga a la superficie cerca de las 21, es decir, a las 11 del mediodía de la Argentina, ya que ambos países tienen una diferencia horaria de diez horas.Un buzo experimentado necesita once horas para un trayecto de ida y vuelta hasta los niños, seis de ida y cinco de vuelta, gracias a la corriente. El recorrido hasta la zona en la que están bloqueados es de varios kilómetros y tiene algunos tramos angostos y otros que se tienen que realizar bajo el agua.El gobernador que supervisa la misión dijo anteriormente que el buen clima y el descenso del nivel del agua en los últimos días habían creado las condiciones óptimas para una evacuación submarina, que no se mantendrían por mucho tiempo más si vuelve a llover. "El tiempo es bueno. El nivel del agua es bueno. Los buzos están listos. Los niños están física, emocional y mentalmente listos para salir", declaró Osotthanakorn, quien explicó que durante el rescate cada niño será escoltado por dos buzos e irán siendo sacados de forma gradual, uno por vez.Las autoridades informaron que tanto los chicos atrapados como sus familias saben que hoy serán rescatados. Una buena parte de los niños, de entre 11 y 16 años, no saben nadar y ninguno ha practicado submarinismo. "Los niños están muy decididos y de gran ánimo. Los 13 niños han sido informados sobre la operación y están listos para salir. Decidieron firmemente salir con nosotros", dijo el líder de la operación. "Según el pronóstico del tiempo, se acerca una tormenta y se espera lluvia torrencial, entonces nuestra función al 100% disminuirá y tendremos que bombear el agua nuevamente ", agregó.Para el operativo de rescate, 18 buzos fueron enviados a las cuevas. Además, a la salida aguarda un equipo médico que se entrenó durante los últimos tres días para recibir al grupo ya rescatado.