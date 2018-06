Mujica visitó a Lula en prisión

El ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica dijo hoy que el ex mandatario brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva está "con muy buen ánimo y temperamento", tras visitarlo en la prisión de Curitiba en la que se encuentra preso desde el 7 de abril pasado, tras ser condenado a 12 años y un mes de prisión por corrupción en la megacausa Lava Jato.



Al llegar a la vigilia que mantienen por Lula en Curitiba, sur de Brasil, donde se encuentran movimientos sociales para exigir y expresar su apoyo a la liberación del ex mandatario, Mujica expresó que "Lula son todos, todos los que tienen problemas en América Latina, no se olviden".



El ex presidente de Uruguay señaló que Lula fue muy cordial y que hace tiempo que no lo veía, al tiempo que destacó la consideración del brasileño con los países pequeños de América Latina cuando fue presidente.



Y destacó que Lula se encuentra preocupado "como no puede ser de otra manera" por el futuro de Brasil y de América.



"Está leyendo muchos libros y, como no puede ser de otra manera, preocupado por el destino de Brasil y nuestra América", manifestó Mujica luego de conversar con Lula en la celda en Curitiba, en el sur del pais, informó la agencia de noticias DPA.



El ex mandatario uruguayo expresó que su deseo es que el país sudamericano pueda superar sus problemas. "Si Brasil anda bien, nosotros andamos bien, pero si anda mal nosotros también", dijo.



"Los que más me preocupa es que el pueblo brasileño pueda enfrentar su futuro, sobrellevar sus contradicciones, no perder su alegría y no caer en la confrontación", agregó.



Destacó que los latinoamericanos necesitan astucia para el mundo que va a venir "para tener vínculos porque sino en el mundo que viene no existimos, debido a que no somos ni el diez por ciento de la economía mundial".



Mujica, ícono de la izquierda latinoamericana al igual que Lula, fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015.



Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, fue condenado por lavado de dinero y corrupción pasiva en el marco de la megacausa conocida como "Lava Jato".



El próximo martes, el Supremo Tribunal Federal (STF) analizará un pedido de su defensa para dejarlo en libertad hasta que se agoten todos los recursos a presentar.



A pesar de estar en prisión, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) encabeza todas las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de octubre en Brasil.