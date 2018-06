Prohibido fumar al aire libre: Gales será el primer país con esta normativa

No se podrá fumar en los alrededores de escuelas, hospitales y plazas. Esta medida protegerá aún más a los no fumadores. Se multará a quienes no cumplan con esta ley.



Desde el Gobierno explicaron que esta normativa "protegerá aún más a los no fumadores del humo de segunda mano" y "desnormalizará" el hábito de fumar para niños y jóvenes, según informó La Nación.



"Estoy orgulloso de que Gales siga estando a la vanguardia de las medidas del Reino Unido para reducir el tabaquismo y evitar que los jóvenes lo tomen en primer lugar", afirmó el secretario de Salud galés.



Además agregó: "Hemos visto cambios significativos en las actitudes hacia el tabaquismo desde 2007. En aquel entonces recibimos cierta resistencia al cambio, pero hemos visto un notable cambio cultural y estoy satisfecho de que nuestro plan para extender las áreas libres de humo a espacios públicos al aire libre haya recibido abrumador apoyo público".



Quienes no cumplan con esta ley deberán pagar una multa.