Polémica por nombramiento de hermano de Piñera como embajador en Argentina

Lo he nombrado porque estoy convencido de que reúne todos los requisitos" para el cargo, dijo el gobernante durante la inauguración de un parque natural."Más allá de las cosas pequeñas de la política", manifestó.El Gobierno anunció el jueves el nombramiento de, poco antes de que el presidente realice una visita oficial a Buenos Aires el 25 y 26 de abril.Las críticas por esta designación no se hicieron esperar pese a que se reconoce la trayectoria de Pablo Piñera.Es un independiente ex militante demócrata cristiano, ingeniero comercial que, entre otros cargos, fue subsecretario de Hacienda, asesor del Banco Central y gerente general del Banco del Estado, esta última posición a la que llegó nombrado por Michelle Bachelet durante su primer mandato presidencial (2006-2010).