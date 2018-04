Chile: Papa reconoció "graves equivocaciones" en una investigación por pedofilia

El Papa reconoció este miércoles que se cometieron "graves equivocaciones" frente a la investigación por encubrimiento de abusos sexuales que pesa sobre el obispo Juan Barros por los casos de pedofilia denunciados contra un párroco.



"Reconozco y así quiero que lo transmitan fielmente, que he incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada", expresó Francisco en una carta a los obispos de Chile.



Tras analizar el informe presentado por el fiscal vaticano Charles Scicluna, el Papa cambió de actitud frente a Barros, a quien no le aceptó la renuncia en su momento por considerarlo inocente de encubrimiento del párroco Fernando Karadima.



"Ya desde ahora pido perdón a todos aquellos a los que ofendí, y espero poder hacerlo personalmente, en las próximas semanas, en las reuniones que tendré con representantes de las personas entrevistadas", expresó Francisco.



El Papa anunció que recibirá en el Vaticano a representantes de James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, quienes denunciaron a Barros como encubridor de Karadima.



También recibirá a los obispos chilenos "para dialogar sobre las conclusiones de la mencionada visita y sus propias conclusiones".



Karadima fue condenado por la Justicia del Vaticano en 2011, pero no fue sino hasta que Scicluna viajó a Chile en febrero de 2018 para hablar con 64 testigos que acreditaron el encubrimiento de Barros.



"Ahora, tras una lectura pausada de las actas de dicha misión especial, creo poder afirmar que los testimonios recogidos hablan en modo descarnado, sin aditivos ni edulcorantes, de muchas vidas crucificadas, y les confieso que ello me causa dolor y vergüenza", expresó Francisco.