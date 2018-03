Brasil: Levantan secreto de las cuentas de Temer para investigar corrupción

Un juez de la corte suprema de Brasil ordenó hoy el fin del secreto bancario del presidente Michel Temer, a quien investiga por supuestas irregularidades en un decreto que beneficia a una empresa que opera en el puerto de Santos, el mayor de América Latina.



Es la primera vez en la historia de Brasil que un presidente en ejercicio tiene su secreto bancario sometido a fiscalización judicial.



Lo informó el propio Palacio del Planalto, sede del gobierno, en un comunicado en el cual se indica que Temer "solicitará al Banco Central los extractos de sus cuentas bancarias" y le dará "total a la acceso a la prensa a esos documentos".



"El presidente no tiene preocupación con las informaciones que constan en sus cuentas bancarias", dice el comunicado al reaccionar a la orden del juez del Supremo Tribunal Federal Luis Roberto Barroso. Será levantado el secreto bancario de Temer desde 2013 hasta 2017.



También varios allegados y asesores de Temer investigados en otros escándalos fueron alcanzados por este caso que investiga la responsabilidad del entonces vicepresidente y sus hoy ministros en la modificación de un decreto para permitir la actuación de la empresa Rodrimar en el Puerto de Santos.



Temer sufrió un revés judicial el viernes pasado, luego de que se lo incluyera en la investigación sobre un pedido de 3 millones de dólares a la constructora Odebrecht para las campañas con financiamiento ilegal de su partido, el Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB).



Según la prensa local, la decisión de Barroso fue contra la voluntad de la fiscal general, Raquel Dodge, quien habría recomendado no quebrar el secreto bancario de Temer.



Dodge fue elegida por Temer en setiembre al frente de la Procuradoría General de la República, en reemplazo de Rodrigo Janot, autor de dos denuncias por corrupción contra el jefe del Estado asumido en 2016 luego de destituir con la antigua oposición a la ex presidenta Dilma Rousseff.



Delatores de la Operación Lava Jato acusaron al ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha de haber redactado el texto de un decreto a pedido de Temer para permitir participar de contratos con el puerto de Santos a por lo menos una empresa con problemas con la ley.



En la época, Temer era vicepresidente pero su partido mantenía la mayoría en la Cámara de Diputados.