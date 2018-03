Estado de EE.UU busca armar al personal de escuelas: No incluye a los docentes

El Senado del estado norteamericano Florida aprobó hoy un proyecto de ley que postula incluir un plan para armar al personal de las escuelas, excepto los docentes, y destinar 400 millones de dólares para reforzar la seguridad en los planteles.



Con 20 votos a favor y 18 en contra, el Senado aprobó el proyecto "Seguridad Pública Marjory Stoneman Douglas", que se espera que pase a la Cámara de Representantes estatal antes de que culmine el período legislativo el viernes próximo.



Una enmienda aprobada a último momento excluyó a la mayoría de los maestros de participar en el programa, algo que había pedido con insistencia el gobernador Rick Scott.



De esta manera, todo profesor que participe en actividades directas con alumnos en sus aulas no estará en este programa.



No obstante, la iniciativa sí incluyó armar al personal no docente de las instituciones educativas, como bibliotecarios, consejeros y otros empleados.



El proyecto también procura aumentar la edad mínima para comprar un rifle o una escopeta de 18 a 21 años, y prohibir el uso, la venta o la posesión de los "bump stocks", accesorios que convierten a las armas semiautomáticas en automáticas.



Además, la iniciativa busca incluir 400 millones de dólares en fondos para que las escuelas atiendan problemas de salud mental y para reforzar la seguridad de los estudiantes.



De ese total, 67 millones de dólares se destinarían al programa de tutores, mientras casi 100 millones de dólares se asignarían a mejoras de seguridad escolar, como puertas blindadas y vidrio a prueba de balas, con una cantidad similar destinada a programas de salud mental y una cantidad similar destinada a seguridad escolar, incluida la posible contratación de más policías en las escuelas, según uno de los principales diarios de Florida, Sun Sentinel.



Al final de la sesión, los demócratas lograron no incluir la enmienda que permitía a a los maestros que llevaran pistolas a las escuelas.



El demócrata Perry Thurston manifestó que esta era la solución más facilista.



"No queremos armas en nuestras escuelas, y si las vamos a tener, no lo hagamos de la forma más barata, paguemos por agentes de policía que protejan a nuestros niños", sentenció Thurson.



En tanto, su compañero de bancada, el senador Gary Farmer propuso una enmienda distinta para que el personal que pueda tener un arma no esté dentro de las aulas.



"No se trata solo de tener pistolas en colegios, es tener pistolas en salones de clases. No voten por esta enmienda", pidió Farmer, previo a la enmienda que excluyó a los maestros de portar armas.



El senador demócrata José Javier Rodríguez señaló que la iniciativa legal satisface las demandas de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés).



"Nuestra respuesta a la violencia por armas no debe ser poner más armas en las escuelas. Sería cumplir uno de los sueños de la NRA", consignó el medio local Univisión.



En una posición enfrentada, el republicano Dennis Bakley dijo que apoyaba la enmienda porque la considera una manera eficiente de proteger a los estudiantes.



"Imaginen que les digan que no pueden tener un arma en su casa ¿Me van a decir que no puedo tener un arma para proteger a mis nietos y bisnietos?", inquirió el senador.