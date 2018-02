José Luis Chilavert se metió en el escándalo sexual en el fútbol paraguayo

Heta oí la hevi remoiva ha hevi hasyva.Sepan ver con quienes trabajan sus hijos en todos los deportes, No los dejen solos — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 8 de febrero de 2018

COMUNICADO DEL C.E. Del Club Rubio Ñu del Distrito de Santisima Trinidad de Asunción. pic.twitter.com/OKxIrPU16l — Club Rubio Ñu (@rubionu1913) 8 de febrero de 2018

Qué dijo el presidente



Qué dijo el futbolista?



Al ex arquero, de 52 años, le consultaron por Twitter que opinaba del culebrón. Y conciso, respondió: "Sepan ver con quienes trabajan sus hijos en todos los deportes. No los dejen solos".Las palabras de quien supo vestir las camisetas de San Lorenzo y Vélez, surgen a partir de la foto que se filtró del presidente Antonio González y el futbolista Bernardo Gabriel Caballero, juntos en la cama. Pero ese sólo fue el inicio de la polémica.González también publicó videos insultando tanto al futbolista como a su nuevo representante y actual pareja, Valentín Ozuna. Y ellos denunciaron al presidente del club de Luque -que milita en una liga de esa ciudad- por extorsión y chantaje.Pero lejos de dar por terminado el escándalo, González volvió a arremeter: dejó frases y confesiones polémicas.?"El 80% de la gente que está en la otra vereda solamente busca jugadores de fútbol. Pongo la firma. El atleta tiene buen físico y siempre a tono"."Hay muchos putos que buscan jugadores de fútbol porque tienen bien marcados los cuartos. Yo conozco unos cuantos y hay empresarios que se meten a representar jugadores exclusivamente para poder comer""La prostitución masculina está más extendida que la femenina en Paraguay. Hay diputados que pagan 5 millones de guaraníes (900 dólares)"."Yo tengo una sala especial para masajes prostáticos en el club".?"Él siempre me coaccionó. Primero por lo de la foto y luego diciendo que nunca me iba a dar mi pase. No avaló que yo me vaya de ahí. Tenía la esperanza y soñaba siempre con ser un futbolista exitoso. Ahora quiero que esto que me pasó no le pase a nadie"."Sé que hubo otros jugadores que tuvieron relaciones con él. Era una cuestión normal. Nos condicionaba. Nos decía que nos iba a promocionar, que nos iba a vender a un club más grande. Cosa que nunca hizo. Al contrario, él siempre truncaba todo eso".Fuente: Clarín.