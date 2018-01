Un sismo de 7,3 grados sacudió a Perú, a días de la llegada del Papa

Hasta este momento no hay reporte de víctimas.

Daños materiales menores

Derrumbes en algunas vías que no son de gravedad

Población de Lomas,ante réplica , está evacuando

Información nos proporciona PNP y Alcaldes, con quienes coordinamos inmediatamente se produce este evento — Yamila Osorio (@yamilaosorio) 14 de enero de 2018

#Nasca sin electricidad.#Ica parcialmente sin electricidad.

Entiendo que en otros lugares del sur y centro del país también sucede esto.

Gracias a Dios ya amanece.

#7.3 de intensidad epicentro #Arequipa ? pic.twitter.com/Cf71WWnIaA — Ana Jara Velásquez (@anajarav) 14 de enero de 2018

Un, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).Los organismos de seguridad peruanos y las radios, aunque usuarios en las redes sociales reportaronPor el momento, las autoridades señalaron que, aunque una agencia estadounidense emitió una alerta para zonas de las costas de Perú y Chile con una variación de la marea de 0,8 metros y 0,3 metros respectivamente.Yamila Osorio,, confirmó la información y amplió con reportes de distintos alcaldes de la zona a través de su cuenta en Twitter. "Hasta este momento no hay reportes de víctimas. Daños materiales menores. Derrumbes en algunas vías que no son de gravedad. Población de Lomas, ante réplica, está evacuando (?)"Ladenunció a través de su cuenta de Twitter que la ciudad de Nazca se encuentra sin electricidad y que la ciudad de Ica sufrió cortes parciales.Elasí como la carretera que va de su jurisdicción hacia Acarí totalmente bloqueada por derrumbes.Detalló que en los distritos de Lomas, Acarí, Bella Unión , Yauca, Jaquí, Atiquipa, Chala y Cahuacho no hay energía eléctrica.Según el reporte preliminar de la autoridad, la Secretaría General del Municipio de Lomas informó que pese a ser el epicentro del temblor no hay daños que reportar hasta el momento.El temblor se produjo a las 04:18 de la mañana (09:18, hora GMT) y tuvo su epicentro en una zona del océano Pacífico 42 kilómetros al suroeste de la ciudad andina de Acari, a una profundidad de 36,3 kilómetros, según el USGS.