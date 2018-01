Reino Unido rechaza dar a Assange rango diplomático como pidió Ecuador

"El Gobierno ecuatoriano está facultado para conceder la nacionalidad a la persona protegida y así facilitar su inclusión al Estado que lo acoge" @mfespinosaEC pic.twitter.com/KmFhhW8elz — Cancillería Ecuador (@CancilleriaEc) 11 de enero de 2018

A falta de respuesta positiva

El gobierno británico informó este jueves que rechazó conceder estatus diplomático a Julian Assange, recluido en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012, tal y como le solicitó su par ecuatoriano."El gobierno de Ecuador solicitó recientemente estatus diplomático para Assange en el Reino Unido", explicó en un comunicado un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores británico."El Reino Unido no atendió la solicitud, y no mantenemos conversaciones con Ecuador sobre este asunto", añadió.El portavoz acabó recordando que "Ecuador sabe que la única manera de resolver este asunto es que Assange abandone la embajada para enfrentar a la justicia".Por otra parte, la cancillería ecuatoriana se negó a comentar "rumores" cuando se le preguntó si se le había concedido la ciudadanía a Assange, tal y como había circulado.El fundador de Wikileaks, la web que difundió miles y miles de secretos oficiales estadounidenses, entró en la embajada para escapar a la extradición a Suecia, cuya justicia quería interrogarlo como sospechoso de varios delitos sexuales que él negó.Assange afrontaría con toda seguridad unas semanas en la cárcel en el Reino Unido por haber vulnerado los términos de su libertad condicional, pero su gran temor es acabar siendo extraditado a Estados Unidos y juzgado por la difusión de documentos secretos.El equipo legal de Assange recordó, en un comunicado en Twitter, que un comité legal de la ONU estimó que "Assange está detenido ilegal y arbitrariamente".La ministra de Relaciones Exteriores ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, ofrecerá una conferencia de prensa este jueves, pero ya dijo el martes que su país quería una "mediación" para poner fin a la "insostenible" situación de Assange.Desde que le concedió el asilo, Quito espera que las autoridades británicas le entreguen un salvoconducto para que pueda salir de Reino Unido.La canciller ratificó por enésima vez el asilo que le concedió el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), ahora enemistado con su sucesor y ex aliado, Lenín Moreno."Actualmente exploramos otras vías de solución, en diálogo con el Reino Unido, como una posible mediación que puedan facilitar una solución justa, definitiva y digna para todas las partes involucradas, en el marco del derecho internacional", dijo Espinosa.El exvicecanciller ecuatoriano Kintto Lucas dice que en última instancia Ecuador podría llevar este caso ante el Tribunal Internacional de La Haya, porque "se está produciendo una violación al derecho humanitario dentro de su Embajada".¿Fue nacionalizado Assange como ecuatoriano?Sí, el término legal es naturalización. Obtuvo la nacionalidad mediante esta vía, confirmó este jueves la canciller María Fernanda Espinosa.¿Cuál fue el procedimiento para obtener la nacionalización?Assange solicitó la naturalización al Estado ecuatoriano mediante una carta, como establece la ley del país. Para hacer este trámite se debe tener un mínimo de tres años en territorio ecuatoriano y él ya superó los cinco, puesto que está en la embajada del citado país en Reino Unido desde junio de 2012.¿Cuándo se concretó el trámite?De acuerdo a la información de la Cancillería, el trámite de naturalización se concretó el 12 de diciembre de 2017.¿Por qué Ecuador aceptó nacionalizar a Assange?Es un derecho que le corresponde como extranjero con más de tres años en territorio ecuatoriano. Pero, además, la canciller Espinosa ha señalado que "el Gobierno ecuatoriano está facultado para conceder la nacionalidad a la persona protegida y así facilitar su inclusión al Estado que lo acoge".¿Qué tipo de cédula le fue otorgada?De acuerdo a la Ley de Registro Civil de Ecuador existen dos tipos de cédula: la de Identidad, para "los extranjeros que residen legalmente en el Ecuador" y la de Ciudadanía, documento "de los ciudadanos con nacionalidad ecuatoriana de cualquier edad".Al ser nacionalizado o naturalizado obtiene la cédula de ciudadanía.¿En qué beneficia a Assange esa cédula?La cédula de ciudadanía le da derechos como a cualquier ciudadano ecuatoriano:Puede votar.Se fortalece su estatus como asilado, al pasar a ser asilado con ciudadanía ecuatorianaEjercer cargos públicos. Podría formar parte del cuerpo diplomático de la Embajada de Ecuador en Londres.¿Puede obtener inmunidad en Reino Unido?De formar parte del cuerpo diplomático de Ecuador en Londres, sí.Ya Ecuador cursó una solicitud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido para que Assange sea aceptado como parte del cuerpo diplomático de Quito, pero Londres se ha negado a aceptar. Fuente: (Aporrea-RT).-