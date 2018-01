La FARC pidió a Santos que use su autoridad para implementar el acuerdo de paz

La ex organización guerrillera FARC pidió al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que ejerza "potestades constitucionales extraordinarias" para implementar el acuerdo de paz que ambas partes firmaron hace poco más de un año, y anunció que recurrirá a tribunales internacionales para garantizarlo.Varios de los principales dirigentes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FAR)C reiteraron este jueves su disconformidad por el grado de avance de la implementación del acuerdo suscripto el 24 de noviembre de 2016.Lo hicieron en Turbaco, en las afueras de Cartagena de Indias, en una reunión con Santos y otros funcionarios de su gobierno, de la que también participaron los ex presidentes del gobierno español Felipe González y de Uruguay José Mujica, miembros de la comisión de seguimiento del acuerdo de paz."Todavía hay tiempo para optar y ejercer potestades constitucionales extraordinarias para momentos de emergencia; aplicarlas no es abuso de poder sino una obligación del Estado, siempre que estas vayan ajustadas al espíritu de lo pactado", dijo la FARC en un comunicado emitido luego de ese encuentro.Agregó que "el gobierno tiene el deber de defender el acuerdo de paz en sus aspectos básicos" y "debe hacer respetar la obligación del Estado de cumplir con lo acordado".La FARC subrayó que "el presidente ha obviado la utilización de sus facultades para alcanzar acuerdos de paz en orden al respeto y la correcta implementación de lo acordado".Asimismo, la organización anticipó que pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU que haga "una consulta al Tribunal Internacional de Justicia sobre los deberes que adquiere un Estado" en un caso como el del acuerdo firmado.No obstante, al terminar la reunión, el número dos de la FARC, Luciano Marín, alias Iván Márquez, aseguró que esa organización continuará "marchando sobre la convicción de haber puesto fin al conflicto" armado de más de cinco décadas.En tanto, Santos sostuvo que la implementación del acuerdo registra avances "muy claros" y más rápidos que los de otros procesos similares."Los avances son muy claros: pusimos fin a un conflicto de más de medio siglo, sentamos las bases institucionales y normativas, y avanzamos decisivamente en la construcción de la paz", dijo el mandatario, según reportaron los diarios bogotanos, y la agencia de noticiasSantos aseguró que "el ritmo de la implementación del acuerdo en los primeros meses del proceso es más rápido que el de otros acuerdos de paz integrales", de acuerdo con un informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz, de la universidad estadounidense Notre Dame.