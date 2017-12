La muerte de la única hija de Franco devela una fortuna difícil de calcular

La muerte de Carmen Franco, la hija única del dictador Francisco Franco, ocurrida este viernes en Madrid, a sus 91 años, deja abierta una sucesión de diversos cargos en 21 empresas y una fortuna estimada al menos en 600 millones de euros, según destacó la prensa española.María del Carmen Ramona Felipa María de la Cruz Franco Polo, llamada familiarmente "Nenuca", había nacido en Burgos, en 1926, de padres plebeyos, pero desde su juventud, en el apogeo del poder de su padre, detentaba los títulos de duquesa de Franco y Grande de España."La niña quería un marido, la mamá quería un marqués, el marqués quería dinero, ¡Ya están contentos los tres!", decía una coplilla que recorría las calles de Madrid en abril de 1950, cuando la hija del "generalísimo" estaba por casarse, con fastos monárquicos, con Cristóbal Martínez-Bordiú.El novio era doctor y alférez, pero si bien todavía no era marqués de Villaverde, no tardaría demasiado en obtener ese título, según recuerda en una crónica el diarioAl calor del poder casi absoluto de su suegro, al que salvo la picardía de las coplillas se le escapaban pocas cosas, el yerno y sus tres hermanos -Andrés, Tomás y José María, recibieron títulos nobiliarios y se ubicaron en lugares estratégicos de la administración de España.25 años más tarde, a la muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975, el matrimonio había tenido siete hijos y las propiedades inmobiliarias de los Martínez Bordiú- Franco eran 22, cuenta Mariano Sánchez Soler en su libro Los Franco, S. A.El libro contabiliza, entre otras propiedades, una de 110.000 m2 del pazo de Meirás, otra de 820.000 m2 del palacio del Canto del Pico (valorado entonces en 300 millones de pesetas), un edificio de Hermanos Bécquer, siete fincas rústicas -más la de Valdefuentes (Arroyomolinos, Madrid) de casi un millón de m2 y que podría valer más de 700 millones de pesetas de entonces.También chalés en Guadalajara, Marbella, Puerta de Hierro, La Moraleja y en Miami, para sumar, a finales de loa años '70 una fortula estimada en 100.000 millones de pesetas, según datos publicados por el periodista Jesús Ynfante en la revista "Posible", citada porEspaña, como miembro de la Comunidad Económica Europea, cambió la unidad monetaria, de peseta a euro, el 1 de enero de 1999. El cambio se estima en 166,39 pesetas por cada euro. De modo que a valores constantes y sin contemplar actualizaciones de capital o ganancias la fortuna estimada 100.000 millones de pesetas a fines de los años '70 superaría en la actualidad los 600 millones de euros.Carmen Franco, no obstante, siempre negó que su familia acumulase una fortuna tan grande. En una entrevista reciente concedida al diariose quejaba de que mantener ciertas propiedades le salía "carísimo".Sin embargo, Juan Luis Galiacho publica en su libro "Los herederos del Gran Poderr" que Carmen Franco figura con cargos directivos en la financiera Sargo Consulting SL (con activos de 20 millones de euros a finales de 2015, que pasan a 17 a finales de 2016) y las inmobiliarias FR Promociones del Suroeste (activos de más de siete millones de euros y actualmente en concurso), Fiolasa (con activos en 2016 de más de 20 millones de euros) y Montecopel (17 millones, cuyo administrador único es su hijo Francis), así como Centro de Agentes Unidos del Calzado Español SL, que pese al nombre también se dedica a las fincas y con activos casi seis millones el año pasado. La mayor parte de sociedades del entramado familiar tienen sede en el edificio de Hermanos Bécquer de Madrid.