Ordenaron captura inmediata del vicepresidente de Ecuador

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictó este lunes prisión preventiva para el vicepresidente del país, Jorge Glas, tras considerar justificada una petición de la Fiscalía General en ese sentido, por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora Odebrecht.



La medida, impuesta por el juez Miguel Jurado, ha sido también aplicada a al tío del vicepresidente Ricardo Rivera por un delito de asociación ilícita.



Glas, un ingeniero eléctrico de 48 años, tenía prohibido salir del país por estar involucrado en el caso, pero la Fiscalía solicitó la prisión preventiva pues habría recabado nuevas pruebas que lo involucran con contratos otorgados a Odebrecht, supuestamente a través de sobornos.



"Acogiendo los argumentos presentados por el fiscal Carlos Baca, el juez Miguel Jurado dicta prisión preventiva para Jorge Glas", dijo la fiscalía en su cuenta de Twitter, al señalar que el juez también aceptó la retención de cuentas y enajenación de los bienes de Glas.



La semana pasada, la Procuraduría se sumó a la acusación en contra del vicepresidente y otros funcionarios y empresarios vinculados a la red de sobornos de Odebrecht, que afecta a varios países de la región.



Glas estuvo a cargo de los sectores estratégicos del país petrolero como ministro y vicepresidente en los últimos siete años y ha sido acusado de actos de corrupción por ex altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa, quien lo ha calificado como "un hombre honesto".



"No se preocupen, no tienen que buscarme, estoy donde siempre. No voy a escapar. Los inocentes jamás huimos", dijo Glas en su cuenta de Twitter, tras conocer el pedido de la Fiscalía, a quien exigió que "exhiba las pruebas en su contra".



"¡Esto no es solo contra Jorge Glas! Es parte de un plan organizado para destruir a la Revolución Ciudadana y a Rafael Correa", agregó.



Glas, quien fue relevado de sus funciones cotidianas en agosto por el presidente Lenín Moreno por una supuesta falta de lealtad al Gobierno, también enfrenta la oposición de varios asambleístas de su movimiento político Alianza País, quienes han solicitado su renuncia.



Pese a la orden de prisión preventiva, Glas no pierde su cargo de vicepresidente y se establece una ausencia temporal hasta que se emita una sentencia en firme.



El juez también aceptó el pedido de la Fiscalía contra el tío del vicepresidente, Ricardo Rivera, quien cumple arresto domiciliario como parte de la investigación del caso, ya que no habría respetado su condición legal.