Solidaridad y esperanza: abren guardería temporal para hijos de rescatistas

Se trata de un nuevo capítulo de solidaridad, en medio de semejante tragedia.



Estará abierta sábado y domingo en un horario de 7:30 a 17:00 horas. La guardería está ubicada en colonia Insurgentes Mixcoac, delegación Benito Juárez.



"Son mini-guarderías que decidimos abrir hasta el domingo para resolver que los niños se quedaron sin escuela y que algunos rescatistas o personas que tuvieron que regresar al trabajo no tienen con quién dejarlos", explicó Daniela Anaya, organizadora del proyecto.



La joven señaló en entrevista para EL UNIVERSAL que lamentablemente ha hecho falta difusión, pues hoy fue su primer día de apertura y sólo llegaron 15 niños. "Sabemos que hay muchas personas que requieren el servicio, esperamos que en los próximos días lleguen más", dijo.



Daniela destacó el caso de una madre de familia que desde el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, llevó a sus dos niñas, pues no había tenido noticias de nadie en su trabajo y tenía que ir a ver qué ha sucedido.



"Aunque inicialmente era un espacio dedicado a los hijos de los brigadistas y voluntarios, creemos que si es abierto a todo público que lo necesite podemos ayudar a más personas. Aunque no sea un esfuerzo directo, demuestra que todos los mexicanos queremos apoyar desde lo que sabemos, desde nuestro campo de acción", subrayó.



Hasta el momento son 15 pedagogos los que brindan el servicio, pero no todos son alumnos de la UP, se les han unido de otras instituciones y también algunos educadores de distintos niveles educativos. "Es un proyecto muy sincero porque busca levantar esperanzas, todos desde nuestra propia trinchera queremos aportar algo", apuntó.