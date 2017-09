Francisco dijo que en los niños y jóvenes colombianos "exulta la esperanza"

El papa Francisco utilizó la audiencia general de este miércoles en la Plaza San Pedro para recordar la visita de cinco días que hizo a Colombia la última semana: "quise bendecir el esfuerzo del pueblo para poder salir de 50 años de conflicto interno", aseguró.



Con el ojo izquierdo aún visiblemente "en compota", como el mismo definió el domingo tras golpearse contra el vidrio delantero del papamóvil en un recorrido por Cartagena de Indias, el Pontífice agradeció al Presidente colombiano Juan Manuel Santos y a las autoridades de la Iglesia local por la invitación para la visita que hizo entre el 6 y el 11 de septiembre.



"El lema del Viaje era 'Demos el primer paso', y miraba al proceso de reconciliación que vive hoy Colombia para poder salir de 50 años de conflicto interno. Con mi visita he querido bendecir el esfuerzo de ese pueblo, confirmarlo en la fe y en la esperanza, y recibir su testimonio, que es una riqueza para mi ministerio y para toda la Iglesia", planteó el Obispo de Roma.





"He podido contemplar los deseos de paz y de vida de tantos niños y jóvenes, en quienes exulta la esperanza. He podido encontrar también a los Obispos de esta nación y a los representantes del CELAM, para alentar su labor", resumió durante la audiencia, en referencia a su encuentro el jueves en Bogotá con 62 miembros de la dirección del episcopado latinoamericano.



"En la etapa culminante de mi viaje, Villavicencio, hemos oído el conmovedor testimonio de los mártires y hemos visto el cuerpo mutilado del Cristo de Bocayá, esto nos ha recordado que la paz se funda, ante todo, sobre la sangre de testigos del amor, de la verdad, de la justicia y de la fe", agregó luego sobre el gran encuentro por la reconciliación nacional que encabezó el viernes 8 en esa ciudad de la amazonia colombiana.



"En Medellín y Cartagena, el tema ha trascendido a la misión y al servicio, con ejemplos insignes de vocación y de seguimiento de Jesús, que hoy como ayer se entregan a los más pobres y se consagran a la promoción humana integral", relató sobre las últimas dos etapas del viaje, el anteúltimo del año antes de la visita que hará a fines de noviembre a Bangladesh y Myanmar. "Que cada colombiano pueda todos los días dar el primer paso hacia el hermano y la hermana, y así construir, juntos, la paz en el amor, en la justicia y en la verdad", finalizó. (Télam)