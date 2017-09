China anunció un "tren volador" que alcanzaría velocidades supersónicas

China se encuentra en pleno desarrollo de lo que promete marcar una revolución en el campo del transporte público. Tras los primeros viajes de Hyperloop One, el gigante asiático no quiso quedar por detrás de los Estados Unidos y presentó un proyecto de "tren volador" capaz de alcanzar velocidades supersónicas.



El proyecto se encuentra a cargo de la compañía Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC). Esta empresa, propiedad del estado chino, se caracteriza por fabricar desde camiones hasta cohetes, por lo cual no sorprende que T-Flight pueda alcanzar una velocidad de 4.000 kilómetros por hora, según reveló el ingeniero jefe Mao Kai al canal de noticias China News Service.



"La velocidad de aceleración del vehículo sería más lenta que un avión al despegar para que los pasajeros puedan despreocuparse de la seguridad", afirmó Kai.



El proyecto chino tiene su origen en el famoso tren MagLev, la primera línea comercial de alta velocidad en Shanghai que viaja mediante levitación magnética. No obstante, tomó lo mejor de Hyperloop One, los trenes bala y la capacidad de vuelo supersónico que tienen los aviones caza, de acuerdo con datos publicados por el diario South China Morning.



Hasta el momento, nadie en CASIC aventura una fecha para el lanzamiento del "tren volador". Cuando lo comience a operar, los ingenieros estiman que sería cinco veces más rápido que los aviones comerciales y hasta podrían extender la red a otros países de la región.



Del otro lado del mundo, en Estados Unidos, el prototipo Hyperloop One acaba de realizar hace unas semanas los primeros test en el desierto de Las Vegas, Nevada. Este transporte, propiedad de Elon Musk, puede viajar en un túnel despresurizado a 355 kilómetros por hora, y tiene proyectado conseguir superar los 1.000 en poco tiempo.