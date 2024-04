Región Centro: se realizó una jornada sobre seguridad, salud e higiene laboral

En el marco de la Semana de la Salud y Seguridad en el Trabajo, se realizó una jornada que contó con destacados disertantes y la participación de instituciones nacionales y provinciales. La actividad se llevar a cabo en la Sala Antequeda de Paraná.Según se informó desde el Ministerio de Gobierno y Trabajo, la Jornada de la Seguridad, Salud e Higiene en el Trabajo tuvo por objeto promover la prevención respecto del trabajo seguro, saludable y digno, poniendo el foco en la educación.Asimismo, se enmarcó en la Semana de la Seguridad Ocupacional de la Región Centro, en coincidencia con las fechas de conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y la sanción de la Ley N° 19.857 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.“Conmemoramos de la Salud y la Seguridad Ocupacional, en este marco se organizó una jornada de sensibilización, en un trabajo conjunto que damos con la región Centro”, dijo el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, al sostener que “se realizarán el 30 de abril en una actividad en San Francisco”.En este contexto, sumó que “principalmente nos enfocaremos en la Secretaria de del Trabajo. De todos modos, en el consto de conflicto económico suele haber desinversiones de los empleadores, en materia de seguridad e Higiene, y muchas veces redunda en la salud de los trabajadores, es por ello que realizamos inspecciones para estar atentos en estas situaciones”.“Es una de las situaciones más delicadas, pedirle que haga inversiones grandes en temas de seguridad e Higiene no es fácil, pero trabajamos para realizar acciones en conjunto”.Por otro lado, señaló que “una de las funciones de la Secretaría de Trabajo es generar un ámbito de diálogo y acuerdo entre empleados y empleadores; ahora hay otras herramientas , mas generales, para que no pierdan su fuente laboral. Queremos prestar el servicio que genere un ámbito de confluencia”.Y aclaró que “en los ámbitos donde no puede seguir la relación laboral, realizamos las gestiones para que la indemnización sea lo más correcta posible”“En las nuevas generaciones se destaca que no existe un arraigo tan grande para su trabajo, para lo bueno y lo malo, y siempre tienen abierta la posibilidad de emigrar hacia otra empresa. Es por ello que los estándares para retener a los talentos son muy grande”,cerró.