Para tomar conciencia: se realizó charla sobre la incontinencia urinaria

Se realizó charla sobre la incontinencia urinaria en centro de Colonia Avellaneda. Fue este sábado a las diez de la mañana y contó con una gran cantidad de participantes.Al respecto, la kinesióloga, María Eugenia Foletto, informó a Elonce que “fue una charla que se hizo con el público abierto con el objetivo de difundir sobre la incontinencia urinaria. Se trata de un tema tabú porque a la gente le da mucha vergüenza y por eso no consulta al medico”.“Hay que tomarlo como una patología más y que le pasa tanto a personas con pene como con vulva. No es algo que se deba normalizar”, dijo al sostener que “los niños cuando comienza a tener noción de aguantar, comienzan a sufrir incontinencia”.Acto seguido, mencionó que existen formas de prevención para los problemas de incontinencia urinaria: “hay que consultar a profesionales como médicos clínicos, urólogos, ginecólogos, biabetologos, entre otros”.Al ser consultada sobre cuantas veces por día hay que ir al baño, informó que “lo normal es entre tres y cuatro veces y cuando son más hay que estar alerta”.Entre los presentes, Matías ponderó la charla y coincidió que se trata de un tema tabú: “Es importante conocer el cuerpo y saber que es necesario consultar cuando algo no anda bien”