Unos 500 productores y estudiantes participan de plan de capacitación ganadero

Con una participación que superó el centenar de inscriptos, se concretó este jueves en Bovril la tercera edición del plan de capacitación a ganaderos que se lleva adelante en Entre Ríos impulsada por las reparticiones respectivas de la Nación y la provincia y entidades gremiales del sector rural.Alrededor de 500 personas ya se capacitaron en el plan de capacitación a ganaderos entrerrianos, luego de las tres primeras ediciones –desarrolladas en Don Cristóbal, Chajarí y Bovril– promovidas desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos y las entidades gremiales del campo nucleadas en la Fundación de Lucha contra Fiebre Aftosa (Fucofa).El próximo encuentro está organizado para el jueves 1 de junio en el salón de usos múltiples del Parque Industrial de Urdinarrain, desde las 9 de la mañana, con acceso libre y gratuito e inscripción previa a través del enlace https://forms.gle/CBezMJHbbgUtWKRx6 “Estas charlas son muy buenas en varios sentidos” dijo Marcelo Schreiner, al ofrecer su análisis respecto de la cita en Bovril, donde expuso su experiencia como productor de leche en la zona.De inmediato, el productor ligado a la filial local de Federación Agraria Argentina (FAA), complementó: “La presencia de tantos jóvenes hijos de productores es bienvenida, porque trabajar en ganadería y lechería con perspectiva de futuro es muy bueno. Como tambero lo celebro; mi establecimiento está ubicado sobre la ruta nacional Nº 127 y muchos han ido a ver lo que hacemos a pulmón y con mucho sacrificio. Mi idea es que todo lo que se construya para avanzar está bien hecho”.La referencia está ligada concretamente a la participación –junto al grupo de productores inscriptos–, de estudiantes de las escuelas Agrotécnica La Colmena, de Hasenkamp; Infanta Mendocina, de Sir Leonard; y La Encierra, de Sauce de Luna.En sintonía, otro de los disertantes, Juan Enrique Quinodoz –quien abordó la estrategia y gestión en la empresa ganadera– aportó: “Me sorprende muy gratamente la convocatoria, me ha tocado exponer en todas las ediciones y los auditorios son de mucha calidad. Me alegra que haya gente interesada en tomar la posta, me refiero a los jóvenes, y con este ciclo se está llegando a todas las zonas de la provincia, lo que también tiene su sentido porque habla de la territorialidad que se obtiene con la capacitación”.En relación al objetivo de la propuesta, describió que “en general, a las tecnologías se las clasifica en tres grandes grupos: las de insumos, que son las de mayor difusión; las de procesos que tienen que ver con el manejo, de menor costo pero que demandan mucha dedicación y conocimientos; y, finalmente, la de gestión de la empresa. El productor debe administrar los tres grupos y acá hemos invertido tiempo analizando esos aspectos”.Reducir las falenciasPor su parte, el secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet, indicó: “Llevar adelante este plan nos entusiasma. Hace tiempo que lo veníamos armando, pero debimos posponer por la pandemia, porque sabíamos que para llegar al corazón de la provincia necesitábamos de la presencialidad”. Especificó: “Este plan apunta a mejorar los procesos de producción de pasto y los que son conocedores saben que éste es uno de los grandes déficits. Es ahí donde intentamos hacer foco con la ayuda de especialistas y disertantes con mucha experiencia en la materia, que nos enriquecen”.Sumó que “es importante llevarlo a cabo con los representantes de los productores y lo estamos haciendo junto a las entidades agropecuarias que integran Fucofa. Este plan de capacitación no trata de grandes inversiones, sino de adaptar tecnologías que son propias. Sabemos que el sector atraviesa una sequía extraordinaria, pero con mucho trabajo y esfuerzo estamos haciendo que este tránsito sea lo menos traumático posible. Sabemos del sacrificio que está haciendo el productor”.Al cerrar la jornada en Bovril, el titular de Fucofa, el productor de Federal Jorge Ruiz, dejó dos definiciones: “Para los alumnos de las escuelas esta capacitación representa una clase magistral; lo digo como egresado de una escuela agrotécnica que sabe de la importancia de estas charlas cuando se les presta atención. Con respecto a los productores, sé que es muy difícil pensar en cuestiones innovadoras cuando estamos pensando en qué nos va a ocurrir durante el invierno, cómo acomodamos mejor las vacas, y vemos el amontonamiento de vacas flacas que se están vendiendo a los precios que se están vendiendo”.“Sé que es difícil adaptar la mentalidad y pensar en cuestiones innovadoras, pero al esfuerzo hay que hacerlo porque debemos tener claro que no hay mal que dure 100 años, que va a llover y volveremos a producir. Y para eso hay que aprovechar estas charlas”, concluyó.Además de Quinodoz y Schreiner, disertaron María Eugenia Munilla, del departamento rumiantes del INTA Concepción del Uruguay, quien abordó el destete precoz y su impacto sobre el sistema de producción de carne. Gabriel Toca es otro de los ganaderos que dio cuenta de su experiencia, en este caso ligada a producción de carnes, vientres y reproductores.Sobre sanidad reproductiva y del ternero en rodeos de cría expuso Alexis Maza, especialista en Reproducción Bovina, y del manejo estratégico de la sanidad en bovinos de carne trató Lisandro Angelino, experto en Zootecnia y Protección del Ambiente.El campo natural y el manejo bioregenerativo fue el título de la charla que ofreció Daniel Sánchez, mientras que Marcelo Barrera cerró con un taller interactivo para concretar un diagnóstico y posibilidades personales para el progreso empresarial como ganadero.